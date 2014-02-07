الإيطالي ديامانتي ينتقل إلى جوانجتشو الصيني

أعلن نادي بولونيا الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة عن انتقال لاعبه الإيطالي الدولي أليساندرو ديامانتي إلى صفوف فريق جوانجتشو إيفرجراند بطل الدوري الصيني.

وذكرت التقارير أن ديامانتي (30 عاما) لاعب خط الوسط المهاجم وقع عقداً مع النادي الصيني يتقاضى بموجبه راتبا يبلغ 6.9 مليون يورو (9.4 مليون دولار) على مدار ثلاثة أعوام.

ويعتقد أن بولونيا حصل على مبلغ يتراوح بين سبعة وثمانية ملايين يورو (ما بين 9.5 و10.9 مليون دولار) للسمح للاعب بالرحيل.

ويتفوق بولونيا بنقطة واحدة فقط على فرق منطقة الهبوط في مؤخرة جدول الدوري الإيطالي.

ونقلت وسائل الإعلام عن اللاعب قوله "أشعر بالسعادة لأنني أبدأ هذه المغامرة الجديدة برفقة عائلتي.. أشكر النادي بأكمله ورئيسه ألبانو جوارالدي الذي تفهم اختياري وأشكر زملائي ومدربي والطاقم المعاون له كما أشكر المدينة التي جعلتني على مدار العامين الماضيين أشعر بأهميتي داخل وخارج الملعب".

ويبدو أن الأصول التايوانية لسيلفيا هسيه زوجة ديامانتي كانت من الأسباب التي دفعت اللاعب لقبول انتقاله إلى النادي الصيني، الذي يقع على الساحل الجنوبي للصين وعلى بعد نحو ألف كيلومتر فقط من جزيرة تايوان.

ويتدرب ديامانتي، في صفوف جوانجتشو، تحت قيادة المدرب الإيطالي مارشيلو ليبي الذي قاد المنتخب الإيطالي للفوز بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا.

وقاد ليبي فريق جوانجتشو للفوز بلقب الدوري الصيني في موسمين، كما قاد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال آسيا عام 2013 علما أنه تولى تدريب الفريق في 2012 .

ويلعب ديامانتي في جوانجتشو إلى جوار أربعة لاعبين برازيليين وقعوا للنادي بالفعل كما يتردد أن النادي يسعى لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين الأوروبيين، علما أن سوق انتقالات اللاعبين في الصين يظل مفتوحا حتى نهاية فبراير الحالي.

كما ذكرت بعض التقارير أن جوانجتشو بدأ الاتصال بالفعل مع يوفنتوس الإيطالي لضم مهاجمه فابيو كوالياريلا.