الريال بطل ديربي مصارعة الثيران!!

لم يكن ديربي العاصمة المدريدية بين الريال وأتلتيكو في ذهاب نصف نهائي كأس الملك مواجهة كروية.. بل كان مباراة في مصارعة الثيران.. فمنذ الدقيقة الأولى لهذه المباراة والعنف والخشونة كان سيد الموقف.. لكم بالأيدي ورفس بالأرجل ونطح بالرؤوس.. أما عن تبادل السباب والشتائم فحدث ولاحرج.. كل هذا حدث أمام أعين الحكم ومساعديه وجهازي الفريقين والجماهير التي اكتظت بها مدرجات سانتياجو برنابيو.. والغريب أن الحكم اكتفى بإخراج الكارت الأصفر فقط.. في حين أن ثلاثة أو أربعة لاعبين على الأقل من الفريقين كانوا يستحقون البطاقة الحمراء وعلى رأسهم بيبي من الريال ودييجو كوستا من أتلتيكو!!

ومع كل هذا العنف الذي وصل إلى حد الإرهاب الكروي داخل الملعب فقد استمتعنا بمباراة رائعة حفلت بالفنيات والمهارات والسرعة والتسديدات، كان واضحا أن الريال مصمم على حسمها وضرب جاره اللدود بقوة ولم يتركه يلتقط أنفاسه إلا لدقائق قليلة في بداية الشوط الثاني.

كان واضحا منذ إطلاق الحكم صفارة البداية أن نجوم النادي الملكي عازمون على الثأر من هزيمتين متتاليتين أمام أتلتيكو في نهائي كأس الملك الموسم الماضي وفي الدور الأول لليجا هذا الموسم.. وكان الثأر قاسيا وحاسما وبالثلاثة التي سجلها بيبي وخيسي ودي ماريا.. تألق العديد من نجوم الريال وعلى رأسهم الواعد خيسي نجم "الديربي" الأول الذي يبدو أنه سيكون نجم أسبانيا في العشر سنوات المقبلة.. وقد يكون مفاجأة المنتخب الأسباني في المونديال البرازيلي الصيف المقبل.. فهو مهاجم من الطراز الفريد.. يعرف كيف يسجل الأهداف ويزعج المدافعين والحراس بمهاراته وخفته وسرعته وذكائه الكروي الخارق.. وهو أفضل كثيرا من الويلزي جاريث بيل صاحب أغلى صفقة كروية في التاريخ!!

ولعب الكرواتي الرهيب موديريتش مباراة العمر وفعل كل شيء في خط الوسط الذي كان ملكا له ولزميله الهادئ جدا تشابي ألونسو طوال المبارة.. أما الجناح النفاثة دي ماريا فقد فعل كل شيء.. صنع الهدف الثاني لخيسي وكان الأروع والأغلى في المباراة وسجل الهدف الثالث من تسديدة من خارج الصندوق ليحسم تأهل الريال للنهائي بنسبة لاتقل عن 90 %.. أما أحسن لاعب في العالم كريستيانو رونالدو فقد فعل كل شيء إلا تسجيل الأهداف.

وبرغم هذه الهزيمة القاسية وصعوبة مهمة أتلتيكو في مباراة الإياب فإن متصدر الليجا بقيادة مدربه الأرجنتينى القدير سيميوني لن يستسلم بسهولة.. بل سيقاتل من أجل البقاء في المنافسة والاحتفاظ بالكأس الملكية.

نقلاً عن "الشرق" القطرية