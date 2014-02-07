الشباب "يقتل" الهلال.. ويقرب النصر من "اللقب"

قاد مدافع الشباب حسن معاذ فريقه إلى فوز ثمين على الهلال بعد تسجيله لهدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة في افتتاح المرحلة 21 من دوري جميل السعودي للمحترفين, التي شهدت فوز الأهلي على الرائد بهدف نظيف وتعادل العروبة ونجران 1-1.



وعلى استاد الملك فهد الدولي قدّم الشباب خدمة كبيرة للنصر المتوج يوم السبت الماضي بكأس ولي العهد بعد أن منحه فرصة لتوسيع الفارق إلى 9 نقاط في حال تجاوز الفيصلي غداً الجمعة.. بعد فوزه على الهلال بهدف نظيف, وبدأت المباراة بضغط هلالي الذي بحث لاعبوه عن هدف مبكر يزيح به الضغوط بعد فقدانهم لكأس ولي العهد من أمام النصر, ولم ينجح الهلاليون بالاقتراب من مرمى الشباب الذي نجح مدافعوه في صد كل المحاولات الهلالية الهجومية.. وبدأت اولى الهجمات الخطيرة للهلال عند الدقيقة 42 عندما أخفق متوسط ميدانه سالم الدوسري في تسجيل هدف محقق بعد أن وصلته كرة عرضية من ناصر الشمراني سددها بقوة فوق مرمى الحارس الشبابي وليد عبدالله.



في الشوط الثاني، واصل الهلال ضغطه على مرمى الشباب الذي اعتمد على الكرات الهجمات المرتدة, وسنحت فرصة محققة لمهاجم الهلال ناصر الشمراني بعد أن وصلته كرة عرضية من ياسر الشهراني وحول الكرة برأسه وجدت الحارس الشبابي وليد عبدالله الذي تصدى لها ببراعة.. بعدها تحسن مستوى الشباب كثيراً بعد دخول متوسط ميدانه عبدالمجيد الرويلي بديلاً للبرازيلي رافينها, وبدأ الشباب في استثمار تقدم الظهير الأيمن الهلالي ياسر الشهراني وحاول كثيراً الوصول لمرمى الهلال عن طريق الرويلي الذي أزعج دفاعات الهلال بكثرة تحركاته.. وأخفق مهاجم الشباب عيسى المحياني في تسجيل أول هدف له في مرمى فريقه السابق بعد أن استغل خطأ المدافع سلطان الدعيع في تشتيت الكرة ليخطفها وينفرد بمرمى الحارس حسين شيعان وسدد الكرة ارتطمت في القائم الأيمن الهلالي.. وفي الدقيقة 90 حصل الشباب على خطأ من خارج منطقة الجزاء الهلالية.. تصدى له حسن معاذ وأطلق كرة صاروخية أرضية سكنت مرمى حارس الهلال حسين شيعان.. وفي الدقيقة 94 حصل الشباب على ركلة جزاء بعد الإعاقة التي تعرض لها لاعبه البرازيلي فيرناندو مينيغازو.. تقدم لها معاذ وسددها قوية بعيدة عن مرمى الهلال ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلناً نهاية المباراة.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 32 نقطة في المركز الرابع, وبقي الهلال على رصيده السابق 48 نقطة في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن النصر الذي سيستضيف الفيصلي غداً.

فرحة شبابية بهدف معاذ (تصوير- محمد الضاوي)

فرحة الحارس وليد عبدالله والحسرة واضحة على لاعبي الهلال (تصوير- محمد الضاوي)



الأهلي يقهر الرائد



وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببريدة حقق الأهلي فوزاً ثميناً على ضيفه الرائد بهدف نظيف.



وسجّل هدف الأهلي الوحيد مهاجمه البرتغالي والعائد من الاصابة لويس ليال في الدقيقة 50 بعدما حول عرضية مصطفى بصاص المميزة برأسه في مرمى حارس الرائد أحمد الكسار.



ويهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي إلى 34 نقطة في المركز الثالث, وبقي الرائد على رصيده السابق 21 نقطة في المركز قبل الأخير وبفارق الاهداف عن العروبة والفيصلي والفتح.

البرازيلي أوليفيرا لاعب الاهلي يحاول تجاوز لاعب الرائد الجبرين (تصوير- فهد الضويفري(

البرتغالي ليال يحتفل بهدفه في مرمى الرائد (تصوير- فهد الضويفري)



العروبة ونجران "حبايب"



وفي الجوف تعادل فريقا العروبة ونجران 1-1 في مباراة بحث فيها الفريقان عن النقاط الثلاث للهروب من مناطق الخطر.



وتكفل لاعب نجران حمد الربيعي بتسجيل الهدف الأول للعروبة بعدما أخفق في إبعاد عرضية لاعب العروبة عبدالعزيز فلاتة لتسكن شباك فريقه في الدقيقة 23.. ورفض مدافع العروبة عدي عمرو أن يخرج فريق نجران خاسراً للمباراة بعدما رد هدية نجران بتسجيله هدف التعادل بالخطأ في مرماه، بعدما أخفق في إبعاد كرة مهاجم نجران البرازيلي دوس سانتوس ليضعها في شباك فريقه.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد العروبة الى 21 نقطة في المركز 12, وارتفع رصيد نجران إلى 24 نقطة في المركز السابع مؤقتاً.

