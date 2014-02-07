النصر.. "يكتسح" الفيصلي ويقترب من لقب الدوري

ابتعد النصر 9 نقاط في الصدارة عن أقرب منافسيه الهلال بفوزه الكبير على ضيفه الفيصلي 4- صفر، ليحقق انتصاره 12 على التوالي في ختام المرحلة 21 من دوري جميل السعودي للمحترفين، والتي شهدت استعادة الاتحاد لتوازنه بعد فوزه على مضيفه الاتفاق 3-1 وفوز الفتح على الشعلة بذات النتيجة وفوز التعاون على النهضة 4-1.

وعلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض قرّب المهاجم محمد السهلاوي فريقه النصر خطوة كبيرة لتحقيق لقب الدوري، بعدما قاده لفوز كبير على الفيصلي بتسجيله "هاتريك" رفع به رصيده الشخصي إلى 14 هدفاً، متساوياً مع مهاجم الهلال ناصر الشمراني، وبفارق هدف عن مهاجم الاتحاد مختار فلاتة.

وبدأت المباراة على عكس ما كان يتوقعه النصراويون حيث بادر الفيصلي بالضغط الهجومي على مرمى النصر وسنحت له فرصة ثمينة لم يستغلها مهاجمه ريان بلال.. ومع مرور 20 دقيقة استعاد النصر توازنه في منتصف الملعب وبدأ بمهاجمة مرمى الفيصلي، وكاد نجم المباراة محمد السهلاوي يفتتح التسجيل بعدما تلقى عرضية مميزة من الظهير الأيمن خالد الغامدي حولها برأسه لتجد حارس الفيصلي منصور النجعي، الذي أبعدها ببراعة عن مرمى فريقه.

وتواصل الهجوم النصراوي واخترق لاعبه شايع شراحيلي دفاعات الفيصلي من الجهة اليسرى ولعب كرة عرضية للمهاجم البرازيلي إيلتون، الذي وضع الكرة في المرمى الخالي.. بعد الهدف توغل الظهير الأيمن النصراوي خالد الغامدي داخل منطقة الجزاء الفيصلاوية وسدد كرة قوية ارتطمت في العارضة لتعود للبرازيلي الذي سددها قوية وجدت العارضة للمرة الثانية ليضيع هدف نصراوي محقق.

في الشوط الثاني واصل النصر هجومه نحو مرمى الفيصلي ونجح مهاجمه محمد السهلاوي في الدقيقة 47 بتسجيل الهدف الثاني لفريقه، بعدما تلقى تمريرة من محمد نور وضعته أمام مرمى الحارس منصور النجعي ولعبها على يساره لتسكن شباك الفيصلي.. وواصل النصر أفضليته وزج مدربه الأوروغوياني كارينيو بالمهاجم العماني عماد الحوسني بديلاً للبرازيلي إيلتون ونجح الحوسني في الدقيقة 74 بتمرير كرة داخل منطقة الجزاء الفيصلاوية لزميله محمد السهلاوي، الذي نجح بوضع الكرة في مرمى الفيصلي.. وفي الدقيقة 85 لعب قائد النصر حسين عبدالغني كرة عرضية متقنة وجدت رأس السهلاوي، الذي وضعها على يمين حارس الفيصلي منصور النجعي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 57 نقطة في المركز الأول وبفارق 9 نقاط عن الهلال الثاني, وبقي الفيصلي على رصيده السابق 21 نقطة في المركز 12 وبفارق الأهداف عن الرائد صاحب المركز قبل الأخير والعروبة صاحب المركز 11.

البرازيلي ايلتون مهاجم النصر ينطلق فرحاً بهدفه في مرمى الفيصلي (تصوير- محمد الضاوي)

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الاتحاد يستعيد توازنه

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام استعاد الاتحاد توازنه بعدما سحق مضيفه الاتفاق 5-2.

وفاجأ الاتحاد مضيفه بهجوم مباغت مع بداية المباراة أثمر عن ثلاثة أهداف في النصف ساعة الأولى، حيث افتتح الأوروغوياني خوان رودريجيز أهداف الاتحاد في الدقيقة 14 وعزز البرازيلي ليوناردو بونفيم أهداف الاتحاد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 25 وسجل المدافع باسم المنتشري الهدف الثالث في الدقيقة 29، وحاول الاتفاق استعادة توازنه وسجل هدفه الأول في الدقيقة 32 عن طريق توفيق بوحميد.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه ونجح مهاجمه فهد المولد بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 55.. ليعود الاتفاق ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 63 عن طريق علي الزقعان.. واختتم مهاجم الاتحاد مختار فلاتة أهداف فريقه بتسجيله الهدف الخامس عن طريق ركلة جزاء وهو الهدف الشخصي رقم 15 له ليتزعم صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدف عن مهاجم الهلال ناصر الشمراني ومهاجم النصر محمد السهلاوي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 26 نقطة في المركز السادس, وبقي الاتفاق على رصيده السابق 22 في المركز العاشر.

التعاون يستعيد نغمة الانتصارات

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببريدة استعاد التعاون نغمة الانتصارات بعد فوزه على النهضة "متذيل الترتيب والذي اقترب من العودة لدوري الدرجة الأولى" بنتيجة 4-1.

وسجل أهداف التعاون لاعب النهضة خطأ في مرماه في الدقيقة 35, والمهاجم بدر الخراشي "45", وأحمد التركي "50"، والبرازيلي ريتشي"71", وسجل هدف النهضة الكاميروني أدمز في الدقيقة "90".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 31 في المركز الخامس, وبقي النهضة على رصيده السابق 12 نقطة في المركز الأخير.

الفتح يحقق فوزا ثمينا على الشعلة

وفي الأحساء حقق الفتح فوزاً ثميناً على ضيفه الشعلة 3-1 ليبتعد حامل اللقب قليلاً عن مناطق الخطر، بعد أن رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع وبفارق الأهداف عن نجران والشعلة أصحاب المراكز 8 و9.

وسجل أهداف الفتح اللبناني محمد حيدر "57"، والبرازيلي إيلتون "62", والكونغولي دوريس سالمو "84", وسجل هدف الشعلة الوحيد مهاجمه وليد الجيزاني "79".