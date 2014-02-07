رونالدو.. يتسبب في إيقاف حكم إسباني

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف الحكم، آيزا غاميز، مدة شهر واحد؛ وذلك على خلفية القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها خلال مباراة فريق ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو، التي أقيمت مساء الأحد، ضمن الجولة الـ22 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد قررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم وضع الحكم آنغيل آيزا غاميز في "الثلاجة"، وهو مصطلح يستخدمه الاتحاد الإسباني على الحكام، الذين يتم تجمد نشاطاتهم بسبب أي مخالفة تم ارتكابها.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، فإن اللجنة قد قررت تجميد نشاط الحكم مدة شهر واحد؛ وذلك بسبب الأخطاء الكارثية له خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "سان ماميس"، ولعل أبرزها إشهاره البطاقة الحمراء في وجه مهاجم نادي ريال مدريد، واللاعب الأفضل في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ وذلك على حد قول "ماركا".

وبات في حكم المؤكد ألا يُدير "غاميز" أي مباراة لفريق ريال مدريد هذا الموسم، لاسيما أنه قد أصبح يملك ماضياً أسود مع نادي العاصمة الإسبانية؛ إذ سبق له أن أشهر البطاقة الحمراء في وجه القائد الثاني لنادي ريال مدريد، سيرغيو راموس، في الموسم الماضي بعدما فقد هذا الأخير أعصابه، وهو الأمر الذي تسبب في إيقافه مدة خمس مباريات.