فريق جزائري يخوض مباراتين في يوم واحد

يستعد نادي شباب قسنطينة لكرة القدم الجزائري، غداً السبت، للعب مباراة ضد مضيفه نجيلاك من النيجر في ذهاب الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الإفريقي، ومباراة ثانية ضد مولودية بجاية لحساب الجولة الثامنة عشرة من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم.

وتنقل الفريق بمجموعة ضمت 10 لاعبين وحارسين بقيادة المدرب الرئيس الفرنسي برنارد سيموندي على متن طائرة خاصة صباح اليوم الجمعة إلى النيجر لملاقاة نادي نجيلاك، غدا السبت، في ذهاب الدور التمهيدي من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

فيما تستعد مجموعة ثانية تتشكل من عشرة لاعبين وحارس مرمى يقودهم المدرب المساعد نبيل مجاهد إلى مدينة بجاية لمواجهة مولودية بجاية في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

وقال محمد بوالحبيب، رئيس النادي المستقيل من منصبه، للإذاعة الجزائرية، اليوم الجمعة، إن الفريق تعرض للعقاب، موضحاً أن رابطة دوري المحترفين الجزائري كان بإمكانها التعامل بطريقة أخرى مع شباب قسنطينة.

وانتقد بوالحبيب طريقة تعيين الفرنسي برنارد سيموندي مدرباً للفريق، مشيراً إلى أن ذلك من بين الأسباب التي جعلته يقرر الانسحاب من منصبه.