فيديتش يترك مانشستر يونايتد نهاية الموسم

أكد الصربي نيمانيا فيديتش (32 تعاماً)، مدافع مانشستر يونايتد بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه سيترك الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال اللاعب إنه يتطلع لتحد جديد، ولكنه لن يتعاقد مع ناد إنجليزي آخر. وأوضح "إنه العام الأخير في عقدي بعدما قضيت ثماني سنوات رائعة هنا. الفترة التي قضيتها في هذا النادي العظيم ستظل هي أفضل السنوات في مسيرتي الكروية".

وأضاف "لم أكن أتخيل من قبل أن أحرز ألقاب 15 بطولة، ولن أنسى أبداً بالتأكيد الليلة الرائعة التي عشتها مع الفريق في موسكو (عندما فاز الفريق على تشلسي ليتوج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2008)، إنها من الذكريات التي ستظل معي ومع المشجعين للأبد".

وأوضح "رغم هذا، قررت أن أرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي. أريد التحدي مع نفسي مجدداً، وأحاول تقديم أفضل ما لدي في السنوات المقبلة. لدي خيارات قليلة للفترة المقبلة، وأسعى لاختيار أنسبها لي ولعائلتي".

وأضاف "أركز جهودي حالياً مع مانشستر يونايتد، وأسعى لبذل قصارى جهدي مع الفريق حتى نهاية الموسم. أتمنى أن يوقف هذا ظهور المزيد من الجدل حول مستقبلي".

ومن بين 15 لقباً فاز بها مع مانشستر يونايتد، أحرز فيديتش خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي، إضافة للقب كأس العالم للأندية في عام 2008.