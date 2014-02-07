ليفربول يرغب في التعاقد مع الإماراتي "عموري"

أبدى فريق ليفربول الإنجليزي، رغبته الكبيرة في ضم مهاجم نادي العين الإماراتي، الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن الملقب بـ"عموري"، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد فشل الفريق في التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح.

وبحسب صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، فقد وضع المدير الفني لفريق ليفربول، بريندان رودغرز، نصب عينيه التعاقد مع جناح نادي العين الإماراتي، عموري، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقاً للصحيفة واسعة الانتشار، فإن عملاق كرة القدم الإنجليزية قد رصد مبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني لإتمام الصفقة والتعاقد مع اللاعب الإماراتي للدفاع عن ألوان الفريق؛ وذلك بعد فشل النادي في استقطاب اللاعب المصري، محمد صلاح، الذي فضل الانضمام لفريق تشلسي.

وكلف رودغرز، باري هنتر، رئيس الكشافين في ليفربول بمراقبة عموري عن كثب، وذلك باعتباره بديلاً مناسباً في حال فشل النادي في التعاقد مع اللاعب الأوكراني، ييفغين أوليغوفيتش كونوبليانكا، مجدداً في الصيف المقبل.

وانضم "ليفربول" إلى الأندية التي وضعت اللاعب ضمن دائرة اهتماماتها، حيث كانت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية قد ذكرت في وقتٍ سابق أنّ فريق أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قد دخل في صراع مع فريق برشلونة، للظفر بخدمات صانع ألعاب نادي العين الملقب بـ "عموري".

وأكدت الصحيفة نقلاً عن صحيفة "سبورت" المقربة من أسوار النادي الكتالوني، أن "عموري" قد حظي باهتمام "برشلونة" بعد تألقه اللافت مع منتخب بلاده الأولمبي في مسابقة كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العام قبل الماضي في لندن.

وشبهت الصحيفة الإنجليزية آنذاك أداء "عبد الرحمن" بأداء نجم مانشستر سيتي، الدولي الإسباني دافيد سيلفا، لافتة في الوقت ذاته إلى إمكانية انتقال اللاعب الشاب إلى نادي "ملقا" الإسباني الذي يرى فيه البديل المناسب لتعويض لاعبه إيسكو الذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني.

يُذكر أنّ "عموري" قد خاض تجربة قصيرة مع مانشستر سيتي بعد ظهوره الرائع مع منتخب بلاده في منافسات كرة القدم في أولمبياد لندن 2012، لكن قواعد الاتحاد الإنجليزي قد حرمته من الانتقال إليه، إذ تتطلب أن يكون اللاعب قد شارك في 70 % على الأقل من مباريات منتخب بلاده في آخر 3 سنوات، إضافة لذلك فإنها تشترط أن يكون منتخب بلاده في أول 100 مركز في سلم الترتيب العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك من أجل إعطائه رخصة اللعب في "البريميرليغ".