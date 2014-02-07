مدرب أرجنتيني: ميسي ملّ كرة القدم... بعد أن تزوجها

أبدى المدرب الأرجنتيني السابق، أنخيل كابا، استغرابه الشديد من تراجع مستوى مواطنه مهاجم نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، في الفترة الأخيرة؛ مُرجعاً سبب ابتعاده عن مستواه إلى افتقاده لما سماه "شغف" كرة القدم؛ وذلك نتيجة الإصابات المتتالية التي تعرض لها مؤخراً.

وذكر المدرب - الذي عمل مساعداً للمدرب سيزار لويس مينوتي في نادي برشلونة - بأنّ مواطنه الذي تُوج بلقب اللاعب الأفضل في العالم لأربع سنوات متتالية (2009-2012) قد فقد شغفه وجنونه في كرة القدم.

وأشار المدرب الأرجنتيني - الذي أشرف على تدريب مجموعة من الأندية في الأرجنتين وإسبانيا - إلى أن ميسي لا يمر في أفضل حالاته بالآونة الأخيرة، مبدياً استغرابه الشديد من الطريقة العقيمة التي لعب فيها أمام فريق فالنسيا.

وأكد المدرب – الذي عمل أيضاً مساعداً لمواطنه خورخي فالدانو في تدريب فريق ريال مدريد- أنّ كرة القدم تحتاج إلى شغف لا ينتهي، كذلك الذي كان يمتلكه ميسي، أو لاعبون كبار كمارادونا؛ وذلك لأنّ هذا الشغف يمنح اللاعب طاقة جبارة تجعله يُقدم أفضل ما لديه.

وقارن "كابا" في تصريحه الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية بين مستوى ميسي في الفترة الحالية، ومستواه قبل ثلاث أو أربع سنوات، مشيراً إلى أنّ "ميسي" كان يلعب برغبة وحماسة كبيرة تماماً مثل المجنون في الملعب، وذلك على حد تعبيره.

واختتم المدرب السابق حديثه قائلاً: "ميسي يبدو كرجل تزوج كرة القدم 15 عاماً, وبدأ يشعر بالملل من زوجته"؛ وذلك في انتقاد صريح وواضح للأداء الباهت الذي ظهر فيه ميسي مؤخراً.