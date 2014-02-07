مستثمر قطري يقترب من شراء نادي كالياري الإيطالي

أكدت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية اليوم الجمعة أن المستثمر القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اقترب بشدة من شراء نادي كالياري الإيطالي لكرة القدم.

وتردد أن آل ثاني اتصل بمسؤولي مدينة كالياري بشأن استاد "سانتيليا" المملوك للمدينة والذي يجري حاليا تجديده ولكن أعمال التجديدات تسير ببطء شديد منذ بداية الموسم مما يجعل الاستاد غير قادر على الاستفادة من سعته الكاملة.

وأرسل ماسيميو سيلينو، مالك النادي، رسالة حديثا إلى أحد الصحافيين قال فيها إن النادي "بيع بشكل عملي" ولكنه لم يكشف عن هوية المشتري.

ويمتلك آل ثاني، أحد أعضاء العائلة الملكية في قطر، نصيب الأسد من أسهم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كما أن له ممتلكات خاصة في جزيرة سردينيا.

وفي المقابل، اقترب سيلينو من شراء نادي ليدز يونايتد الذي ينافس حاليا في دوري الدرجة الأولى بإنجلترا.