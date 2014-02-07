احمد حسام مورينيو!!

مثلما انتقدناه بشدة لاخطائه في التشكيل والتغيير في مباراة بتروجت فإن احمد حسام ميدو من حقه علينا أن نشيد به وبأداء الزمالك أمام فريق القناة بالاسماعيلية التي سجل فيها الفريق أربعة أهداف نظيفة خارج القاهرة وهو ما لم يفعله منذ سنوات.. واجمل من الأهداف الأداء الرفيع العالي الراقي وعودة افتتاح مدرسة الفن والهندسة في نفس الاسبوع الذي اغلقت فيه كل المدارس ابوابها لمدة اسبوعين آخرين ضمن أجازة نصف العام.

كسب الزمالك من هذه المباراة اربعة وجوه جديدة انضمت للفريق في الشهور الأخيرة وهم احمد علي صاحب أول هدفين في المباراة وعمر جمال صانع الألعاب الذي كان الفريق في حاجة اليه وياسر ابراهيم الذي أراه قلب دفاع منتخب مصر في السنوات المقبلة خاصة بعد أن يكتسب الخبرة وأخيرا دومينيك الذي رماه الأهلي "ببلاش" ولم يحسنوا الاستفادة من قدراته كهداف ومهاجم سريع وظهرت خطورته في مباراة بتروجت ولو كان محظوظا لسجل الفوز للزمالك.. ثم مباراة القناة وسجل هدفا رائعا بتمريرة اروع لحازم إمام وأري واتوقع أن يكون دومينيك مع الزمالك افضل كثيرا وقد يصبح من هدافي الدوري والفريق هو واحمد علي وهذا ما يجعل احمد جعفر يبذل جهدا مضاعفا لاستعادته مستواه كهداف.

عاش احمد حسام ميدو دور المدربين الأوروبيين الأجانب الكبار.. صغار السن مثل جوارديولا ومورينيو ووقف علي الخط بالبدلة الكاملة أو البليزر وليس التريننج.. اضافة الي الكرافات الأنيقة والقميص المنشي مثل اصحاب الياقات البيضاء.. وأنا بصراحة احترم مثل هذه النوعية من المدربين ولا أحب المدير الفني الذي يرتدي بدلة التدريب أو الشورت والفانلة لان هذه مكانها ملعب التدريب أما المباريات الرسمية فهي مثل حفلات الأوبرا يجب علي كل من يذهب اليها أن يرتدي البدلة الكاملة والكرافاته الأنيقة.. هل رأيت في حفلات الأوبرا المحترمة الرسمية عازفا أو مطربا يرتدي قميصا أو تي شيرت؟ مستحيل.. لازم البدلة الكاملة.

نفس الشيء يفعله مدربو أوروبا لان المباراة الرسمية مثل حفل الأوبرا يجب أن يكون فيها المدرب أو المايسترو علي سنجة عشرة حتي لو صدرت منه بعض الانفعالات التلقائية.

ولان احمد حسام ميدو عاش اكثر من عشر سنوات في أوروبا ولعب لاكبر عدد من انديتها الكبري فقد تشبع بروح المدرب الأوروبي خصوصا الأجيال الجديدة ويجب أن يستمر في هذا المظهر ولايترك ذقنه بلا حلاقة مثل باقي المدربين "النص كم" وكمالة العدد.

بصراحة اتوقع للزمالك علي يد احمد حسام ميدو أداءا راقياً وانتصارات كثيرة في المباريات القادمة ويستحق أن اطلق عليه لقب احمد حسام مورينيو!!

نقلاً عن "الجمهورية" المصرية