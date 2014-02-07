"فيفا".. يلوح بعقوبات جديدة على الاتحاد العراقي

يعيش اتحاد الكرة العراقي أزمة جديدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي لوح بفرض عقوبات دولية بسبب عدم التزامه بضوابط الحظر الكروي المفروض على الملاعب العراقية بعد مشاركة الزمالك المصري والعهد اللبناني في احتفالية افتتاح المدينة الرياضية بالبصرة، وهو ما وصفته وزارة الشباب والرياضة بالمجحف.

وكان اتحاد الكرة العراقي قد برأ ساحته في وقت سابق من أي دور فاعل له في المشاركة في افتتاح المدينة الرياضية، وقد حذر وزارة الشباب والرياضة العراقية من عواقب قد تطال الكرة العراقية إذا ما التزم العراق بالحظر المفروض على ملاعبه.

وفي خطوة لتدارك الموقف، فاتح اتحاد الكرة وزارة الشباب والرياضة لتشكيل لجنة لزيارة شخصيات مؤثرة في الاتحادين الآسيوي والدولي من أجل توضيح الاستفسار الذي ورد من الاتحاد الدولي بخصوص إقامة مباراتين وديتين مع ناديين عربيين في افتتاح المدينة الرياضية بالبصرة من دون الرجوع له تفادياً لعقوبات أو غرامات جديدة تفرض على العراق.