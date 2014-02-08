أداء ميسي الباهت "يُقلق" صحيفة مدريدية

وجّهت صحيفة "ماركا" الإسبانية، انتقادات لاذعة، لمهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ وذلك على خلفية تراجع مستواه خلال الآونة الأخيرة، مُبدية في الوقت ذاته قلقها حيال مستقبل اللاعب الأرجنتيني في برشلونة تحت قيادة مواطنه خيراردو "تاتا" مارتينو.



وأكّدت الصحيفة الإسبانية في تقرير لها اليوم، بأنّ اللاعب الأرجنتيني لم يعد مُرعباً مثلما كان يحدث في المواسم القليلة الماضية، لافتة إلى أنّ الإصابة التي لحقت به مُؤخراً على مستوى الفخذ الأيسر قد أثرت بشكل سلبي على مردوده في المباريات الأخيرة لفريق "البلاوغرانا".



وذكرت "ماركا" بأنّ ميسي لا يمر في الوقت الحالي بأفضل حالاته بسبب الإصابات المتكررة التي لا تتوقف عن مطاردته؛ مؤكدة بأنّ اللاعب الأرجنتيني قد اكتفى بتسجيل هدف وحيد فقط في الدوري الإسباني لكرة القدم- من ضربة جزاء- أمام فالنسيا في المباراة التي خسرها فريقه الكاتالوني؛ وذلك منذ عودته من الإصابة الأخيرة التي لحقت به في مباراة فريقه أمام ريال بيتيس.



وحمّلت الصحيفة الإسبانية، الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، المدير الفني لفريق برشلونة، مسؤولية تراجع مستوى "البرغوث"؛ وذلك على خلفية تغييره لمركز اللاعب الأرجنتيني في أكثر من مناسبة، الأمر الذي جعل "ميسي" أقل حضوراً على صعيد النزعة الهجومية للفريق الكاتالوني.



وقارنت "ماركا" بين اللاعب الأرجنتيني، ومُنافسه التقليدي، اللاعب الأفضل في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مُشيرة إلى أنّ "ميسي" لم يسجل سوى 9 أهداف خلال الموسم الحالي على صعيد بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عكس منافسه البرتغالي، الذي يتربع على عرش ترتيب هدّافي "الليغا" برصيد 22 هدفاً.

