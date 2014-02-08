إبراهيموفيتش أكثر اللاعبين أجراً في العالم

تصدّر النجم الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة أكثر اللاعبين أجراً في العالم، متفوقاً على البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، وفق مجلة "وورد سوكر" البريطانية.

واعتلى إبراهيموفيتش القائمة بأجر سنوي بلغ 14.67 مليون يورو، متقدماً بفارق ضئيل عن كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني وأفضل لاعب في العالم خلال العام المنصرم، والذي يتقاضى 14.40 مليون يورو.

وجاء الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم موناكو الفرنسي في المركز الثالث بأجر وصل إلى 14.15 مليون يورو، وتبعه المدافع البرازيلي تياغو سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، بأجر بلغ 12.15 مليون يورو.

وحلّ ليونيل ميسي خامساً في القائمة، وبفارق كبير نسبياً عن ثلاثي الصدارة، حيث يتقاضى سنوياً 10.70 مليون يورو، ثم جاء الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد، براتب سنوي وصل إلى 9.46 مليون يورو.

وجاء متوسط ميدان برشلونة تشافي هيرنانديز في المركز السابع براتب سنوي وصل إلى 8.7 مليون يورو، وجاء بعده زميله في برشلونة اندريس إنييستا بنفس الراتب، وفي المركز التاسع حلّ الإنجليزي واين روني، نجم مانشستر يونايتد، حيث يتقاضى 7.7 مليون يورو.

وفي المراكز من العاشر وحتى العشرين جاء كل من: العاجي ديديه دروغبا، والهولندي روبن فان بيرسي، والعاجي يحيى توريه، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والأوروغوياني لويس سواريز، والإيطالي دانيلي دي روسي، والبلجيكي إيدين هازراد، والإسباني فيرناندو توريس، والبرازيلي هالك، والإنجليزي جون تيري، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو.