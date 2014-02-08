برشلونة يُزاحم أرسنال على ضم لاعب مغربي

أبدى فريقا برشلونة الإسباني، ونظيره أرسنال الإنجليزي، رغبتهما الكبيرة في الحصول على خدمات المحترف المغربي الشاب بنادي أس سي هيرينفين الهولندي، حكيم زياش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بحسب ما أوردته تقارير إنجليزية.



وبحسب صحيفة "ذا ويك" الإنجليزية، فقد دخل نادي أرسنال الإنجليزي في منافسة شرسة مع نادي برشلونة الإسباني، من أجل الظفر بخدمات اللاعب المغربي البالغ من العمر 20 عاماً.



ونقلت الصحيفة الإنجليزية عن موقع "سبورت دايركت نيوز"، تأكيده بأنّ اللاعب المغربي الشاب قد أصبح محط اهتمام فريقي أرسنال الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني؛ وذلك بعد ظهوره بشكل لافت رفقة فريقه "أس سي هيرينفين" في بطولة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم.



ووفقاً للصحيفة الإنجليزية، فقد فرض "زياش" نفسه كواحد من أفضل اللاعبين الواعدين في الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم في نسخة 2013-2014؛ حيث أحرز اللاعب المغربي سبعة أهداف في 22 مباراة خاضها مع الفريق الأول هذا الموسم حتى الآن، كما ساهم في إحراز سبعة أهداف أخرى.



ويُعتبر "زياش" بمثابة الفتى المدلل لدى أسطورة كرة القدم الهولندية والمدير الفني لفريق أس سي هيرينفين، ماركو فان باستن، إذ وضع الأخير ثقته في اللاعب المغربي لتدعيم صفوف فريقه هذا الموسم على الرغم من صغر سنه، وكان "زياش" أهلاً لهذه الثقة.

