بيليغريني يصف مورينهو بـ"الكاذب"

شنَّ المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التشيلي مانويل بيليغريني، هُجوماً لاذعاً على غريمه مدرب نادي تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، واصفاً إياه بالكاذب؛ وذلك على خلفية ادعائه بأن فريق " السيتيزن" كان محظوظاً من خلال الاستفادة من القرارات التحكيمية في هذا الموسم.

وأكّد المدرب التشيلي في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، بأنّ "مورينهو" قد خدع الجميع بتصريحه الأخير، حينما زعم بأنّ فريق مانشستر سيتي قد استفاد كثيراً من أخطاء الحكام هذا الموسم.

وأشار المدير الفني لفريق "السيتيزن" بأنّ المدرب البرتغالي المثير للجدل يستخدم بشكل متواصل أسلوب "غسيل الدماغ" للجماهير، ليقنعهم بأحاديثه الكاذبة.

وأجاب "بيلغريني" في معرض رده على سؤال أحد الصحافيين فيما يتعلق باستفادة فريقه كثيراً من أخطاء الحكام في الأسابيع الأخيرة، قائلاً: "لا، الأمر ليس كذلك؛ فمن السهل جدا أن تقول كل أسبوع ما هو أفضل لفريقك"، فأحد المدربين يستخدم المقولة الشهيرة: "اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس"، وذلك في إشارة إلى المدرب البرتغالي.

وسخر المدرب التشيلي من تصريح "مورينهو" الأخير الذي قلّل فيه من فرص فريقه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، وذلك على الرغم من الفوز الثمين الذي حققه فريق "البلوز" على مضيفه مانشستر سيتي وصيف بطل الموسم الماضي.

وأبدى "بيلغريني" رفضه التام لتصريح المدرب البرتغالي الذي ذكر فيه بأن فريقه لايزال بعيداً عن المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز؛ مُشيراً إلى أنّ "تشلسي" هو الأكثر إنفاقاً في السنوات العشر الأخيرة، وهو الفريق الأكثر انفاقاً هذا العام، والأكثر انفاقا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وقد أظهر خلال المباريات الأخيرة أنه يمتلك لاعبين عظماء.

