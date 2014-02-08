جماهير النصر السعودي تحطم الأرقام القياسية

حطم جمهور النصر الرقم القياسي في عدد الحضور للمباراة الواحدة، بعد أن تجاوز عدد الحضور الجماهيري لمباراة النصر والفيصلي في ختام الجولة ٢١ من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين 45808 مشجعين.. متجاوزة كل الأرقام القياسية لعدد الحضور الجماهيري للمباريات منذ بدء الإعلان عنها رسمياً في موسم 2010 -2011 .. و ساهم هذا الرقم في تجاوز عدد الحضور الجماهيري لهذا الموسم حاجز 691740 متفرجاً متفوفا على عدد الحضور الجماهيري للموسم الماضي بأكثر من 45 ألف متفرج والذي بلغ في كامل الموسم الماضي 644922 متفرجاً كما ارتفع معدل متوسط الحضور الجماهيري لهذا الموسم بنسبة 32,8% رغم تبقي 5 جولات على ختام الموسم .



وشهدت الجولة الماضية في هذا الموسم أعلى حضورا في جولة واحدة إذا وصل العدد إلى 65606 متتفرجين، كما حفل هذا الموسم بثلاث مباريات أخرى هي الأعلى في الحضور الجماهيري بعد مباراة النصر والفيصلي، وكما حفل الموسم بثلاث جولات أخرى هي الأعلى في الحضور الجماهيري بعد هذه الجولة منذ البدء في إعلان الأرقام، وذلك وفقاً للأرقام التي تعلن عبر شاشات الملاعب ويرصدها موقع إحصائيات الدوري السعودي.



وبدا رئيس هيئة رابطة دوري المحترفين السعودي محمد النويصر سعادته بهذه الأرقام المسجلة في عدد الحضور الجماهيري لمباريات دوري عبداللطيف جميل لهذا الموسم، والمتوقع ارتفاعها في الجولات الخمس الأخيرة من عمر الدوري عطفاً على الإثارة والمنافسة التي تشهدها مباريات الدوري، أكد على أن ارتفاع نسبة الحضور الجماهيري جاء مع ارتفاع مستوى الخدمات المقدمة للجماهير، مشيدا بالخدمات الكبيرة التي يقدمها الراعي الرسمي للدوري عبداللطيف جميل للجماهير، وياتي في مقدمتها (مشروع البائع الرياضي) والذي بدأ قبل فترة في الرياض وجدة ومكة المكرمة على أن يشمل باقي ملاعب السعودية قريباً .

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