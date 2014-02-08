صلاح "وجه السعد" على مورينهو

سجّل جناح نادي تشلسي الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، أولى مشاركاته رفقة فريق "البلوز" في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ وذلك بعد أن دخل بديلاً في مباراة فريقه أمام "نيوكاسل" التي أقيمت، مساء السبت، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة " البريمير ليغ".

وكان اللاعب المصري بمثابة "وش السعد" على الفريق الذي يقوده المدرب البرتغالي، جوزيه مورينهو، وذلك بعد أن شارك فريقه في اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، للمرة الأولى هذا الموسم.

واشترك جناح تشلسي المنضم حديثاً للفريق قادماً من بازل السويسري لأول مرة في الدوري الإنجليزي بعد 78 دقيقة مكثها على مقاعد البدلاء في المباراة التي فاز فيها فريق "البلوز" على ضيفه نيوكاسل بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقدم صانع ألعاب المنتخب المصري مستوى جيدا في أول ظهور رسمي له مع فريق "البلوز"، حيث حاول على المرمى في أكثر من مناسبة، لعل أبرزها الكرة التي أضاعها بعد تلقيه تمريرة زميله أوسكار السحرية.

وتصدر فريق البلوز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما رفع رصيده لـ56 نقطة، مُتفوقاً بفارق نقطة واحدة فقط على مطارده المباشر أرسنال، وذلك في الوقت الذي تجمد فيه رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة رقم 37 في المركز الثامن.

