فينغر يشعر بالإحباط.. ومدرب ليفربول سعيد جداً

أعرب الفرنسي ارسين فينغر المدير الفني لنادي أرسنال عن حزنه العميق للهزيمة الكاسحة التي مني بها فريقه بخمسة أهداف مقابل هدف على يد مضيفه ليفربول، اليوم السبت، في المرحلة 25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال فينغر: "لقد كان يوما محبطا، فقط جماهيرنا كانت جيدة طوال الـ90 دقيقة".

وأضاف "لقد كنا سيئين في الدفاع والهجوم، الأداء كان عقيما للغاية، وليفربول لعب بشكل جيد جدا، ينبغي علينا أن نستعيد توازننا في أقرب وقت ممكن".

وأوضح المدرب الفرنسي "لقد أظهرنا منذ بداية الموسم أن بإمكاننا استعادة التوازن، ولكن بالتأكيد أثيرت العديد من علامات الاستفهام اليوم لأننا تعرضنا للاختراق في الكثير من المرات، علينا أن نفكر في أسباب حدوث ذلك وأن نضمن عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

مدرب ليفربول سعيد بعد الفوز على أرسنال



أبدى بريندان رودجرز المدير الفني لنادي ليفربول سعادة بالغة في أعقاب الفوز الكاسح لفريقه على أرسنال.

وقال رودجرز "كل شيء متعلق بالمباراة مذهل"، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الثقة في فوز فريقه باللقب ليس أمرا واقعيا.



وأضاف "على سبيل المثال، التنظيم والضغط، عندما نضغط بشكل جيد نمرر الكرة بشكل جيد، أقدامنا ثابتة، سنستمتع بالأمر ولكننا سنستعد جيدا الآن لمباراة الأربعاء (على ملعب فولهام)".