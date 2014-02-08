تشلسي يستغل سقوط أرسنال ويعتلي صدارة الدوري

سجل النجم البلجيكي الدولي ادين هازارد ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه تشلسي للفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد 3 - صفر، اليوم السبت، في المرحلة 25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، التي شهدت خسارة مدوية لارسنال على ملعب مضيفه ليفربول. بخمسة أهداف مقابل هدف في الوقت الذي تعادل فيه مانشستر سيتي سلبيا مع مضيفه نورويتش سيتي.

ورفع تشلسي رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة امام ارسنال الذي تراجع إلى المركز الثاني، بينما يأتي سيتي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة يليه ليفربول في المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

وفي باقي المباريات فاز هال سيتي على مضيفه سندرلاند 2 - صفر، وبنفس النتيجة فاز ويستهام على مضيفه استون فيلا وكريستال بالاس على ضيفه وست بروميتش البيون 3 - 1 وتعادل ساوثهامبتون مع ضيفه ستوك سيتي 2 - 2 .

وعلى ملعب ستامفورد بريدج تقمص هازارد دور البطولة في صفوف البلوز وسجل الأهداف الثلاثة لأصحاب الأرض في الدقائق 27 و34 و63 علما بأن الهدف الثالث جاء من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة الظهور الأول للمهاجم المصري الدولي محمد صلاح مع تشلسي عندما شارك كبديل في الدقيقة 78 .



ليفربول يقتل أرسنال بـ5 رصاصات.. ويهدد صدارته للدوري

لقن فريق ليفربول ضيفه أرسنال درسا قاسيا في فنون كرة القدم وسحقه بخمسة أهداف مقابل هدف، اليوم السبت، في المرحلة 25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولم يحتاج ليفربول سوى 20 دقيقة فقط لتسجيل أربعة أهداف بجانب إهدار أكثر من ثلاث فرص محققة.

وتجمد رصيد ارسنال عند 55 نقطة في الصدارة، فيما رفع ليفربول رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع.

وأصبحت الفرصة مواتية أمام تشلسي ومانشستر سيتي لاقتناص صدارة "البريميير ليغ"، في حال فاز الأول على ضيفه نيوكاسل يونايتد، وفاز سيتي على مضيفه نورويتش سيتي في وقت لاحق اليوم.

وسيطر ليفربول على مجريات اللعب تماما على مدار شوطي المباراة، وأهدر العديد والعديد من الفرص التي كانت كفيلة بمنح الفريق فوزا قياسيا نادرا ما تحقق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم مارتن سكرتل بهدف لليفربول قبل مرور الدقيقة الاولى من بداية المباراة ثم أضاف اللاعب ذاته ثاني أهداف الفريق في الدقيقة العاشرة.

وتكفل رحيم ستيرلينغ بتسجيل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 16 ثم تبعه دانييل ستوريدج بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 20 .

وفي الشوط الثاني أحرز ستيرلينغ الهدف الثاني له والخامس لليفربول في الدقيقة 51 بينما تكفل الاسباني ميكيل ارتيتا بتسجيل الهدف الوحيد لارسنال من ضربة جزاء في الدقيقة 71.