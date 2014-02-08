وفاة عامل آخر في مواقع بناء ملاعب مونديال البرازيل

لقى عامل حتفه، مساء أمس الجمعة، أثناء المشاركة في أعمال بناء استاد في ماناوس استعدادا لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، ليرتفع بذلك عدد الوفيات من العمال في الملاعب البرازيلية إلى أربعة.

وذكرت وكالة الأنباء البرازيلية أن العامل البرتغالي انطونيو جوزيه بيتا مارتينز / 55 عاما / توفى بعد سقوط رافعة حديدية على رأسه، أثناء تفكيكها بعدما استخدمت في بناء سقف استاد "آرينا دا أمازونيا"، حيث تعرض في البداية لإصابات بالغة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وأصبح مارتينز رابع شخص يلقى حتفه أثناء العمل في ماناوس، حيث توفى عامل في مارس 2013 بعد سقوطه، كما توفى عامل ثان في ديسمبر الماضي بعد سقوطه في حفرة يصل عمقها لأكثر من 40 مترا، بينما توفى عامل ثالث بسكتة قلبية.

