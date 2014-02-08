"تغريدة" مسؤول في برشلونة تثير جدلاً واسعاً

اضطر المتحدث الرسمي باسم نادي برشلونة توني فريتشا، لحذف تغريدة كان قد كتبها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انتقد فيه بطريقة غير مباشرة أداء الفريق عقب مباراته الأخيرة أمام ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا.

وكان برشلونة قد تغلب على سوسيداد بهدفين نظيفين في ذهاب نصف نهائي الكأس على ملعب "كامب نو" بعد أداء باهت للفريق، رغم النقص العددي طوال الشوط الثاني في صفوف الفريق الضيف اثر طرد المدافع إينيغو مارتنيز.

وكتب فريتشا عقب المباراة: "أسباب قليلة تلك التي تدفعنا للاحتفال بأداء الفريق أمام سوسيداد.. نهنئ أنفسنا على النتيجة، ونؤكد عودة بينتو (حارس برشلونة) لمستواه المطلوب".

لكن المتحدث سارع بعد ذلك لحذف التغريدة بعدما أثارت الكثير من الجدل وردود الفعل المتباينة من جماهير برشلونة، قبل أن ينشر تغريدات أخرى خالية من النقد بخلاف ما كتبه في المرة الأولى.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من إدارة برشلونة اليوم إن تغريدة فريتشا أثارت غضب واستياء زملائه في إدارة النادي، إذ اعتبروها نقداً مبطناً منه للجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خيراردو مارتينو ومساعديه.

وبحسب الصحيفة فإن قسم الاتصالات في النادي الكاتالوني هو من طلب من فريتشا حذف تغريدته على الفور، وهو ما استجاب له الناطق، الذي قد يدفع منصبه ثمناً لبضع كلمات قال فيها ما يجول بصدره حول واقع برشلونة.

