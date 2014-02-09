أديبايور.. يعبر بتوتنهام سد إيفرتون المنيع

أنقذ المهاجم التوغولي إيمانويل اديبايور فريقه توتنهام من كمين ضيفه إيفرتون، وقاده للفوز بهدف نظيف، اليوم الأحد، في المرحلة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع توتنهام رصيده إلى 47 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس، بينما تراجع إيفرتون إلى المركز السادس برصيد 45 نقطة.

واستمر التعادل السلبي بين الفريقين حتى الدقيقة 65 قبل أن يتقمص اديبايور دور البطولة ويسجل هدف الفوز لتوتنهام، إثر ضربة حرة مررها كايل ووكر إلى اديبايور ليسدد الأخير بقدمه اليسرى في الزاوية الضيقة.

وحقق توتنهام فوزه السادس تحت قيادة مدربه الجديد تيم شيروود والذي خلف البرتغالي أندريه فيلا بواش في منصب المدير الفني للفريق في آواخر ديسمبر الماضي.

وتحت قيادة شيروود فاز توتنهام على مضيفه ساوثهامبتون 3 - 2 ثم تعادل مع وست بروميتش البيون 1-1 ثم فاز على ستوك سيتي 3-صفر ثم على ملعب مانشستر يونايتد 2-1 ثم على كريستال بالاس 2-صفر ثم على سوانزي سيتي 3-1.

وتعرض توتنهام لانتكاسة مؤقتة في الجولتين الماضيتين، حيث سقط أمام مانشستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف قبل أن يتعادل مع هال سيتي 1-1، ولكنه عاد إلى دائرة الانتصارات اليوم بفضل هدف اديبايور.

