أسباب "أخلاقية" قد تعطّل استعانة الهلال بـ"إريكسون"!

كشفت تقارير صحافية سويدية عن دخول نادي الهلال السعودي في مفاوضات جادة مع المدرب السويدي العجوز زفن غوران إريكسون، لتولي منصب المستشار الفني للنادي خلال الفترة القادمة، بيد أن التاريخ الحافل بـ"الفضائح" قد يحول دون إتمام الصفقة.

وذكرت صحيفة "فوتبول سكانالين" السويدية، إن الهلال يرغب في الاستعانة بالمدرب المعروف خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس النادي يقود بنفسه المفاوضات مع مدرب المنتخب الإنجليزي السابق.

وقالت الصحيفة إن إدارة الهلال تريد تعيين إريكسون مستشاراً فنياً عاماً لكرة القدم في النادي، إلى جانب المدير الفني سامي الجابر، على أن يصبح الرجل الأول في الجهاز الفني، في حال عدم استمرار الجابر في منصبه.

وأشارت إلى أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد معني بالاتفاق مع إريكسون بسبب الخبرة الواسعة التي يمتلكها في التدريب، إذ أمضى أكثر من 37 عاماً في هذا المجال، وقاد العديد من الفرق والمنتخبات العالمية.

ويمتلك إريكسون خبرة جيدة في القارة الآسيوية، بحسب الصحيفة، بعدما عمل في وقت سابق مع نادي النصر الإماراتي، قبل أن ينتقل لنادي غوانزهو الصيني خلال العام الماضي.

وارتبط اسم المدرب السويدي عام 2010 بنادي الهلال، وكان مرشحاً لخلافة البلجيكي إريك غيريتس في تدريب الفريق، وقال رئيس النادي بن مساعد حينها إن إريكسون من بين المرشحين، إلا أن جماهير "الزعيم" اعترضت وقتذاك بسبب السجل المليء بالفضائح للمدرب، فتم تجاهله من الإدارة.

واستقال إريكسون من تدريب المنتخب الإنجليزي عام 2006 على وقع فضيحة إقامته علاقة جنسية مع سكرتيرة الاتحاد فاريا آلام، وأصدر الاتحاد الإنجليزي حينها بياناً أكد فيه تلك العلاقة بين المدرب السويدي والسكرتيرة التي كانت سابقاً عارضة أزياء.

كما أثار المدرب العجوز (64 عاماً) جدلاً واسعاً بعد ذلك، اثر ظهور صور "فاضحة" جمعته بالمحامية الإيطالية الشهيرة نانسي ديلوليو، ومن ثم بمقدمة البرامج السويدية أولريكا يونسون.