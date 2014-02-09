الريال بدون رونالدو.. يهزم فياريال برباعية

تغلب ريال مدريد على غياب نجمه المتألق كريستيانو رونالدو وانتزع فوزا ثمينا 4-2 على ضيفه فياريال، اليوم السبت، في المرحلة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم لينتزع المركز الثاني مؤقتا من منافسه العنيد برشلونة، ويزاحم جاره أتلتيكو مدريد على صدارة جدول المسابقة.

واستغل بلنسية الدفعة المعنوية الهائلة التي حصل عليها من تغلبه على برشلونة الأسبوع الماضي، واكتسح ضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف نظيفة، اليوم السبت، في نفس المرحلة والتي شهدت اليوم أيضا فوز رايو فاليكانو على ضيفه ملقة 4-1 .

على استاد "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد، تغلب ريال مدريد على غياب نجمه الكبير البرتغالي كريستيانو رونالدو للإيقاف وفاز على فياريال 4-2 ليرفع رصيده إلى 57 نقطة ويتقدم للمركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيكو، وبفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة حامل اللقب الذي تراجع للمركز الثالث لحين انتهاء باقي منافسات المرحلة.

وتجمد رصيد فياريال عند 40 نقطة في المركز الخامس بعدما نال الهزيمة الثانية له في آخر ثلاث مباريات خاضها الفريق في المسابقة.

وبدا أن الريال في طريقه لحسم المباراة بنتيجة كبيرة بعدما استغل نجمه الويلزي غاريث بيل خطأ دفاعيا فادحا من فياريال وسجل هدفا مبكرا للفريق في الدقيقة السابعة.

وعزز المهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيمة تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 25 لكن ماريو كاسبر أعاد فياريال لأجواء اللقاء بهدف ثمين في الدقيقة 43 .

وفي الشوط الثاني، سجل خيسي رودريغيز الهدف الثالث للريال في الدقيقة 64 قبل أن يحرز المكسيكي جيوفاني دوس سانتوس الهدف الثاني لفياريال في الدقيقة 69 .

وبينما بحث فياريال عن هدف التعادل، أضاف بنزيمة هدفه الثاني وهو الرابع لفريقه في الدقيقة 76 ليقضي على آمال فياريال في المباراة.

ورفع بنزيمة رصيده إلى 13 هدفا في المسابقة هذا الموسم كما كان هدف بيل هو التاسع له مع الفريق في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وأكد بلنسية صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي ليتقدم إلى المركز الثامن رافعا رصيده إلى 31 نقطة، ويتجمد رصيد بيتيس عند 14 نقطة في المركز 20 الأخير بجدول المسابقة.

وافتتح المدافع الفرنسي جيرمي ماتيو التسجيل في الدقيقة 41 ثم أضاف باكو ألكاسير الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 44 .

وفي الشوط الثاني أضاف بلنسية ثلاثة أهداف أخرى أحرزها الجزائري سفيان فيغولي وألكاسير وإدواردو فارجاس في الدقائق 62 و68 و79 على الترتيب.

وسجل لاعب الوسط الإسباني الشاب ياغو فالكوي هدفين ليقود فاليكانو للفوز الكبير 4-1 على ضيفه ملقة في لقاء شهد طرد سيرخيو سانشيز لاعب ملقة في الدقيقة 45 للخشونة.

وحسم فاليكانو المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها فالكوي وأنايتز أربيلا وخواكين لاريفي في الدقائق 26 و28 والأولى من الوقت بطل الضائع من ضربة جزاء تسبب فيها سانشيز وطرد على اثرها.

وفي الشوط الثاني، استغل فاليكانو تفوقه العددي وسجل هدفا رابعا عن طريق فالكوي في الدقيقة 63 وأحرز ألكسندر ياكوفينكو الهدف الوحيد لملقة في الدقيقة 72 .

ورفع فاليكانو رصيده إلى 20 نقطة لكنه ظل في المركز 19 قبل الأخير بفارق الأهداف فقط خلف بلد الوليد وتجمد رصيد ملقة عند 24 نقطة في المركز 13.



