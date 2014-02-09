العربية.نت تطلق استفتاء أجمل هدف بدوري السعودية

ما زال هدف لاعب فريق الهلال البرازيلي تياغو نيفز في مرمى فريق الاتفاق من ركلة زاوية، يحتل المركز الأول في الاستفتاء الجماهيري الذي أطلقه موقع "العربية.نت".

والاستفتاء يخص أجمل هدف في الدوري السعودي حتى الجولة العشرين، وسيستمر وستضاف له كل الأهداف الجميلة في الدوري السعودي.

وقد أحرز نيفز هدفه الأجمل حتى الآن، بحسب المصوتين، في مرمى الاتحاد خلال الدور الأول من بطولة السعودية، علما أن عشرة أهداف تتنافس حاليا على لقب "الهدف الأفضل والأجمل".

ويتعلق الأمر بكل من هدف لاعب الهلال تياغو نيفز في مرمى الاتفاق من ركلة زاوية، وهدف لاعب النصر يحيى الشهري في مرمى الاتحاد، وهدف لاعب الأهلي مازن بصاص في مرمى الاتحاد، وهدف لاعب النصر ألتون في مرمى العروبة، وهدف لاعب النصر محمد السهلاوي في مرمى نجران، وهدف لاعب الهلال ياسر القحطاني في مرمى التعاون، وهدف لاعب النصر يحيى الشهري في مرمى النهضة، وهدف لاعب الهلال تياغو نيفز في مرمى العروبة، وهدف لاعب الفتح سالمو في مرمى الفيصلي، وهدف لاعب الأهلي تيسير الجاسم في مرمى النصر، وهدف لاعب التعاون ريتشي في مرمى الاتحاد.

وهنا رابط الاستفتاء:

http://ara.tv/c52xm