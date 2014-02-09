تاعرابت يستهل مشواره مع ميلان.. بهدفٍ عالمي!

استهل المحترف المغربي، عادل تاعرابت، مشواره رفقة فريقه الجديد إيه.سي.ميلان، بهدفٍ رائع في مرمى حارس مرمى نادي نابولي، الإسباني خوسيه مانويل ريينا، وذلك خلال المباراة التي أقيمت، مساء السبت، لحساب الجولة 23 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.



ونجح اللاعب المغربي المنضم حديثاً إلى صفوف فريق إيه.سي.ميلان الإيطالي قادماً من كوينز بارك رينجرز الإنجليزي على سبيل الإعارة، في وضع بصمة له في أولى مشاركاته رفقة فريق " الروسونيري".



وقدم "تاعرابت" أوراق اعتماده لجمهور الفريق اللومباردي سريعاً، حيث ظهر بشكل لافت للنظر في المشاركة الأولى له رفقة فريق إيه.سي.ميلان، توجها بأداء بهدفٍ عالمي في الدقيقة السابعة من زمن المباراة، وذلك حينما انطلق كالسهم من قبل منتصف الملعب، قبل أن يُسدد كرة رائعة بيمناه في الزاوية اليسرى للحارس الإسباني، الإسباني خوسيه مانويل ريينا.



لكن لاعبي فريق نابولي قد أفسدوا فرحة اللاعب بالهدف الذي أحرزه، حيث سُرعان ما تعادل السويسري جوخان إينلير لفريق "الأزوري" في الدقيقة 11 من زمن المباراة؛ وذلك قبل أن يعود زميله بالفريق، الأرجنتيني غونزالو هيغوايين، ليُحرز هدفين آخرين في شوط المباراة الثاني، وليمنح فريقه نقاط المباراة.



وحافظ فريق "نابولي" بهذا الفوز على مركزه الثالث برصيد 47 نقطة متفوقاً بفارق 3 نقاط على مطارده المباشر فيورنتينا، وذلك في الوقت الذي ترك فيه فريق إيه.سي.ميلان في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

