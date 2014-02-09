فاصل "مذهل" لمودريتش.. على طريقة "الكابتن ماجد"!

خطف لاعب الوسط الدولي الكرواتي لوكا مودريتش الأنظار خلال مباراة فريقه ريال مدريد، البارحة، أمام فياريال، وقدّم أداءً استثنائياً ساهم به في فوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدفين، رغم غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب الإيقاف.

ولم يكتف مودريتش بأدائه المميز طوال المباراة، بل أثار عاصفة من التصفيق من جماهير الريال في أواخر الشوط الأول، حينما راوغ أربعة من لاعبي فياريال بلمسات رائعة، دفعت صحيفة "ماركا" لتشبيهها بلمسات "الكابتن ماجد"، بطل لعبة "الكارتون" الشهيرة.

وأكدت جميع الصحف الإسبانية عقب المباراة أن اللاعب الكرواتي كان من أهم مفاتيح فوز الريال، مؤكدة أنه بات مع مرور الوقت يمثل عنصراً غاية في الأهمية، ولا يقل دوره عن رونالدو، النجم الأول للفريق.

وأعرب مودريتش عن سعادته الكبيرة بالتصفيق الحار الذي وجده من جماهير ريال مدريد، وكذلك الهتاف باسمه أكثر من مرة، وقال إن ذلك مصدر فخر بالنسبة له، ودافع لتقديم الأفضل في المباريات القادمة.

