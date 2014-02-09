فينغر "يسقط" في المطار.. بعد هزيمة ليفربول الكارثية

نشرت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية في حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للمدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، آرسين فينغر، ظهر فيها ملقياً على الأرض؛ وذلك جراء سقوطه في المطار، عقب المباراة التي خسرها فريقه أمام "ليفربول" بنتيجة 1-5 في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ولم يكن يوم المدرب الفرنسي، آرسين فينغر، على ما يرام، فبعد أن تعرض فريقه لهزيمة قاسية أمام "ليفربول" على ملعب "أنفيلد رود" بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد؛ تلقى "فينغر" ضربة موجعة في مطار جون لينون بمدينة ليفربول، حينما سقط أرضاً.



وجسدت الصورة التي نشرتها صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الحالة النفسية السيئة التي يمر بها المدرب الفرنسي، لاسيّما بعد الخسارة المُذلة التي مُني بها فريق "الغنرز".



ولم تكن النتيجة الكارثية التي تكبدها فريق "أرسنال" هي الصدمة الحقيقية للمدرب "فينغر"، بل إن فقدان فريقه لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم لصالح جاره "تشلسي"- الذي رفع رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام أرسنال- هي من شكلت الصدمة الكبرى للمدرب الفرنسي.

