نابولي يعاقب ميلان.. وفيورنتينا يتخطى أتالانتا

قاد النجم الأرجنتيني غونزالو هيغوين فريقه نابولي لتحويل تأخره صفر-1 أمام ضيفه ميلان إلى فوز 3-1 اليوم السبت في المرحلة 23 من المسابقة على ملعب سان باولو.

وافتتح المغربي عادل تاعرابت النتيجة مبكرا لمصلحة ميلان في الدقيقة الثامنة؛ ليحتفل بظهوره الأول مع ناديه الجديد الذي انضم إليه مؤخرا، قبل أن يدرك نابولي التعادل سريعا عبر لاعبه السويسري جوخان ايلنر في الدقيقة 11 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني شدد نابولي من هجماته مستغلا مساندة عاملي الأرض والجمهور له ليسجل هيغوين الهدف الثاني في الدقيقة 56 بضربة رأس بارعة، قبل أن يعود مجددا ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 83، ليرتقي لاعب ريال مدريد الإسباني السابق إلى المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة برصيد 12 هدفا.

وارتفع رصيد نابولي بهذا الفوز إلى 47 نقطة في المركز الثالث المؤهل للمشاركة ببطولة دوري الأبطال في الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد ميلان عند 29 نقطة في المركز العاشر، بعدما تلقى خسارته الأولى في المسابقة تحت قيادة مدربه الهولندي كلارنس سيدورف.

في المقابل شدد فيورنتينا صاحب المركز الرابع الخناق على نابولي بعدما تغلب على ضيفه أتالانتا 2- صفر في وقت سابق اليوم على ملعب أرتيميو فرانكي بمدينة فلورنسا.

وأحرز لاعب وسط الملعب السلوفيني جوسيب إيليشيش الهدف الأول لفيورنتينا في الدقيقة 16 قبل أن يضيفه زميله البولندي رافال فولسكي الهدف الثاني في الدقيقة 86 بمجهود فردي، علما بأن أتالانتا لعب بعشرة لاعبين في الدقائق الثمانية الأخيرة عقب طرد لاعبه لوكا سيجاريني في الدقيقة 82 بسبب حصوله على الإنذار الثاني.

وارتفع رصيد فيورنتينا إلى 44 نقطة متأخرا بفارق ثلاث نقاط فقط عن نابولي، في حين توقف رصيد أتالانتا عند 27 نقطة في المركز 12.

وفي ظل سعيه للهروب من شبح الهبوط اقتنص أودينيزي فوزا غاليا 3- صفر على ضيفه كييفو على ملعب الفريولي.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني حيث افتتح المهاجم المخضرم أنتونيو دي ناتالي النتيجة في الدقيقة 56 قبل أن يضيف زميلاه برونو فيرنانديز وإيمانويل بادو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 74، 86.

وارتفع رصيد أودينيزي إلى 26 نقطة ليرتقي إلى المركز 13، بينما تجمد رصيد كييفو عند 18 نقطة في المركز 16 متقدما بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط.



