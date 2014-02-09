هزائم الأهلي لها أب واحد..!

... من هناك من آخر نقطة في المدينة التي تهوى الضجيج نهارا والهدوء ليلا جاء صوته متعبا يسأل مرة ويصمت لمرات طويلة ثم يعود ليردد النصر عاد النصر عاد ......!!

...ومن هنا من داخل المدينة الجميلة جدة تتوالى الأسئلة واحداً بعد آخر متى ومتى ومتى ستعود يا اهلي......!!؟

وبين المدينتين يسكن حلم وطن بعودة منتخب من رحلة غياب ثار ما ثار حولها من أقاويل لكن الأمل مازال قائماً في عودته لنردد كما كنا نفعل ايام الانتصارات جاكم الاعصار وما الى ذلك من نثر وشعر....!!

....كبا الهلال امام الشباب فقلت مبروك الدوري يانصر فقال النصراويون ليس بعد ثم فاز النصر على الفيصلي فعدت لذات القول فثمة من قبل وآخرون تمسكوا بليس بعد....!!

....الاتحاد يلتهم الاتفاق بشراسة نمر بان معها شيء للاتي الكبير واشياء اخرى للاتي الآخر ولم اقل الصغير حتى لا اسمع ما سمع زميل اتفاقي عندما قال الاتفاق مات....؟

....الشباب دحض بفوزه على الهلال كثيرا من الاتهامات بل اكد ان العلاقة والاحترام شيء والملعب شيء آخر....!!

...لو خسر الشباب ربما كان دار ما دار من سوء ظن في الاعلام لكنه فاز وترك الظن لأهله....!!

....جميل انت يا سكري القصيم كنت الموسم الماضي اقرب ما يكون للهبوط واليوم تزاحم بقوة على احد المقاعد الآسيوية فهل من سر لا نعرفه وراء هذه النقلة...!!

....بن زكري مدرب الرائد بينه وبين الخروج من مأزق الهبوط نقاط التعاون وتسع أخرى فهل اعد العدة للحالتين؟

...لجنة الانضباط هي مع كل الاندية وضد الاهلي وان قلت لماذا اخشى يفهمون كلامي مثل فهمهم لمفردة طحالب....!!

....يا لجنة الانضباط هل المعني بعقوباتك العشر الاهلي الاهلي او الاهلي الاهلي اظن المعني رئيس الاتحاد ان ماخاب ظني....؟

.....احترام الاعلامي اي اعلامي لنفسه هو من احترامه للمتلقي قارئا كان او مستمعا او مشاهدا....!!

....ومن هذا المنطلق أتمنى من زملائي الاعزاء ان يجعلوا من احترامهم لأنفسهم هدفاً ان أرادوا احترام الآخرين لهم....!

.....في الرياضة عادة الهزيمة يتيمة لا أب لها بعكس الفوز له الف أب الا في الأهلي للهزيمة أب واحد لا أملك الا ان أشاطره هذا الظلم من ثلة يدعون حب الاهلي...!!

....انه ظلم ذوي القربى يا صديق الصمت ولكن من ينصفه التاريخ ليس بحاجة الى انصاف آخرين تتحكم في مشاعرهم نتيجة مباراة...!!

..... يا حسن معاذ هل انت راض بذاك الشكل الذي كنت عليه في مباراة الهلال .....؟

..... خليل جلال بعد الاعتزال لا حس ولا خبر ونعم الوفاء يالجنة الحكام....!!

نقلاً عن "عكاظ" السعودية