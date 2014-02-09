يوفنتوس يسقط في كمين فيرونا.. ولاتسيو يعرقل روما

المصدر: روما - د ب أ

أهدر فريق يوفنتوس نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما ارتضى بالتعادل مع مضيفه فيرونا بهدفين لمثلهما، اليوم الأحد، في المرحلة 23من المسابقة، التي شهدت تعادل روما سلبيا مع مضيفه لاتسيو.

ورفع يوفنتوس رصيده في الصدارة إلى 60 نقطة بفارق 9 نقطة أمام أقرب ملاحقيه روما صاحب المركز الثاني, والذي ملك روما مباراة مؤجلة امام بارما.

وفي باقي المباريات فاز بولونيا على مضيفه تورينو 2-1 وجنوه على مضيفه ليفورنو 1-صفر وسامبدوريا على ضيفه كالياري بنفس النتيجة، بينما تعادل بارما مع كاتانيا سلبيا.

وعلى ملعب فيرونا، تقمص المهاجم الأرجنتيني الدولي كارلوس تيفيز دور البطولة وسجل هدفي التقدم ليوفنتوس في الدقيقتين الرابعة و21 .

ولكن فيرونا قلب الطاولة رأسا على عقب في الشوط الثاني وسجل هدفا عن طريق لوكا توني في الدقيقة 52 .

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة خطف المهاجم الأرجنتيني جوانيتو غوميز تاليب هدف التعادل القاتل لفيرونا.

وعلى ملعب سامبدوريا ، سجل دانييلي جاستالديلو هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 11.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 28 نقطة في المركز 12بينما تجمد رصيد كالياري عند 24 نقطة في المركز 15.

وعلى ملعب ليفورنو، سجل لوكا أنتونيللي هدف الفوز لجنوه في الدقيقة العاشرة، ليرفع الفريق رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد ليفورنو عند 17 نقطة في المركز الثالث من القاع.

وتعادل بارما مع ضيفه كاتانيا سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن مقابل 16 نقطة لكاتانيا في المركز 20 الأخير.

ونجح فريق بولونيا في تحويل تأخره بهدف أمام مضيفه تورينو إلى الفوز بهدفين.

وابتعد بولونيا خطوة عن منطقة الخطر بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة ليصعد إلى المركز 16 بينما تجمد رصيد تورينو عند 33 نقطة في المركز السابع.

وتقدم شيرو ايموبيلي بهدف لتورينو بعد مرور خمس دقائق من بداية المباراة ولكن بولونيا تدارك الموقف سريعا ورد بهدفين حملا توقيع المهاجم الارجنتيني جونثان كريستالدو في الدقيقتين 11 و23 .