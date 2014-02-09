"بيل".. أفضل من "ميسي" رغم إصاباته المتلاحقة

زاد الويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد، من حجم الضغط الملقى على عاتق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، بعدما سجل، البارحة، هدفه التاسع في الدوري الإسباني، ليتساوى بذلك مع عدد الأهداف التي سجلها "البرغوث" منذ بداية المسابقة.

وتمكّن بيل البارحة من افتتاح التسجيل للريال بعدما لعب أساسياً أمام فياريال في الجولة 23 من "الليغا"، ونجح في الوصول لشباك الضيوف بهدف رائع، مستغلاً هفوة قاتلة من أحد المدافعين.

ورغم لعنة الاصابات التي لاحقت بيل منذ التحاقه بريال مدريد، وتسببت بغيابه عن عد كبير من مباريات الفريق، إلا أنه واصل تسجيل الأهداف، ورفع رصيده منها إلى تسعة، وهو نفس عدد أهداف ميسي.

وبحسب صحيفة "آس" فإن عدد الدقائق التي لعبها بيل منذ بداية الدوري أقل من تلك التي خاضها ميسي الذي عانى كذلك من مشكلة الإصابات، وكان اللاعب الويلزي أكثر تأثيراً، بتسجيله تسعة أهداف وتقديم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

ويحتل بيل المركز الثالث في لائحة هدافي ريال مدريد بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (22 هدفاً) والفرنسي كريم بنزيمة (11 هدفاً)، ويبدو أنه قادم بقوة في قام المباريات، في حال تعافيه من الاصابات، ومشاركته بشكل منتظم مع الفريق.