"دموع" بالوتيلي تنهمر بغزارة في "سان باولو"

لم يجد مهاجم نادي إيه.سي.ميلان الإيطالي، الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلّي، وسيلة غير ذرف الدموع للتعبير عن حزنه جراء استبداله خلال مباراة فريقه أمام "نابولي"، والتي أقيمت مساء السبت، لحساب الجولة 23 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وأُجهش مهاجم الروسونيري بالبكاء وهو جالس على مقاعد البدلاء، عقب استبداله في مباراة فريقه أمام نابولي التي أقيمت على ملعب سان باولو؛ وذلك قبل أن يقوم باستخدام سترته كغطاء للوجه عندما شعر برصد الكاميرات له.

وبكى "بالوتيلّي" بحرقة، بعد أن قرّر المدير الفني لفريق إيه.سي.ميلان، الهولندي كلارنس سيدورف، أن يسحبه من أرضية الملعب، وأن يُقحم زميله بالفريق، جيامباولو باتزيني، عوضاً عنه على أمل تدارك الوضع بعد أن كان فريق "الأزروي" مُتقدماً بهدفين مقابل هدف، سجلهما كل من السويسري جوخان إينلير، والأرجنتيني غونزالو هيغوايين.

ولم يرحم لاعبو فريق "نابولي"، اللاعب الإيطالي، حيث أضاف الأرجنتيني غونزالو هيغوايين، هدفه الثاني والثالث لفريقه، ليُعمق جراح "بالوتيلّي" الذي قدم واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم، قبل أن يخرج بديلاً في الدقيقة 73.

وحافظ فريق "نابولي" بهذا الفوز على مركزه الثالث برصيد 47 نقطة متفوقاً بفارق 3 نقاط على مطارده المباشر فيورنتينا، وذلك في الوقت الذي ترك فيه فريق إيه.سي.ميلان في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

