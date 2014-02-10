الاتفاق يتعاقد مع المدرب الروماني أندوني

تعاقدت إدارة نادي الاتفاق السعودي رسمياً مع المدرب الروماني إيوان أندوني خلفاً للصربي المقال غوران حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد.

وكانت إدارة الاتفاق قد أقالت المدرب الصربي غوران من تدريب الفريق بعد الخسارة الثقيلة من الاتحاد 5-2 الجمعة الماضي, واستلم غوران دفة الفريق الفنية في المرحلة الثامنة من دوري جميل، بعد إقالة المدرب الألماني بوكير الذي بدأ الموسم مع فارس الدهناء.

وسبق للروماني أندوني تدريب الاتفاق في موسم 2009 وحقق مع الفريق نتائج إيجابية خاصة في دوري أبطال آسيا.

ويعيش الاتفاق "بطل الدوري مرتين" وضعاً فنياً سيئاً، حيث يقبع الفريق في المركز العاشر برصيد 22 نقطة وبفارق نقطة عن الرائد صاحب المركز قبل الأخير.

