الجابر "يغربل" الهلال.. ويستعين بالبدلاء

قرر المدير الفني لفريق الهلال السعودي سامي الجابر الاستعانة باللاعبين البدلاء ولاعبي الفريق الأولمبي فيما تبقى من منافسات محلية وقارية هذا الموسم, وذلك بعد أن خسر فريقه على يد الغريم التقليدي النصر في نهائي كأس ولي العهد 1-2، وابتعد عن المنافسة على لقب دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين، بعد الخسارة من الشباب بهدف دون رد في الجولة الماضية.



وعلمت "العربية نت" أن الجابر الذي أعاد التدريبات الصباحية للاعبين والذي يستعد للقاء نجران في الدوري، الخميس المقبل، اجتمع مع اللاعبين وكشف عن كافة الأخطاء التي وقعوا فيها في المباريات الماضية، والتي أدت إلى عدم الظهور بالمستوى المطلوب، مبينا لهم أنه سيعتمد على العمل وليس الأسماء في الاستحقاقات المقبلة، حيث تبقى للهلال المشاركة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين إلى جانب البطولة الآسيوية للأندية.



وينتظر أن يتم إبعاد عدد من اللاعبين الأساسيين عن الفريق الهلالي خلال الفترة المقبلة، وجعلهم خارج حسابات الجهاز الفني والاعتماد على الصف الثاني.



وتنفس الجابر الصعداء بعودة البرازيلي نيفيز والحارس حسين شيعان إلى التدريبات الجماعية بعد شفائهم من الاصابات التي لحقت بهم, فيما كشف الفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع الكوري كواك تاي هي عن تعرضه لتورم في نفس موضع الإصابة التي تعرض لها سابقاً بمشط القدم, وأكد الجهاز الطبي حاجته إلى فترة راحة لا تقل عن أسبوع.



يذكر أن الجمهور الهلالي لا يزال يغلي بعد المستويات غير الجيدة التي يقدمها الفريق خلال الموسم الحالي.