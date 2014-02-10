بايرن يؤكد غياب ريبيري عن لقاء الذهاب أمام أرسنال

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن لاعبه الفرنسي الدولي فرانك ريبيري سيغيب عن صفوف الفريق في المباراة المرتقبة أمام أرسنال الإنجليزي في ذهاب الدور الثاني (دور 16) لدوري أبطال أوروبا.

وأجرى ريبيري /30 عاما/ جراحة، الخميس الماضي، لتذويب تجمع دموي في المؤخرة وسيبدأ التدريب الخفيف الأسبوع المقبل.

ولكن مباراة الفريق أمام أرسنال والمقرر لها 19 فبراير الحالي ستأتي في وقت مبكر لن يستطيع معه اللاعب اللحاق بالمباراة.

كما يغيب ريبيري عن مباراة الفريق المقررة، بعد غد الأربعاء، أمام مضيفه هامبورغ في كأس ألمانيا وعن المباراة أمام فرايبورغ، السبت المقبل، في الدوري الألماني "بوندسليغا".