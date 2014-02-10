حسين عبدالغني.. يحفر اسمه مع النصر بـ"أحرف من ذهب"

تمكن قائد فريق النصر حسين عبدالغني "37 عاما" من تسجيل اسمه بأحرف من ذهب في الكرة السعودية، بعد أن قاد فريقه النصر إلى منصات التتويج بعد غياب عنها دام لأكثر من 17 عاما بتحقيقه كأس ولي العهد إلى جانب اقتراب فريقه من لقب دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين، وبلغة الأرقام فإن عبدالغني الذي شارك في كأس العالم مع منتخب بلاده ثلاث مرات متتالية لعب في هذا الموسم 1603 دقائق، حيث شارك في 18 مباراة في الدوري من أصل 21 مباراة، إلى جانب مشاركته في مسابقة كأس ولي العهد.

وعلى الرغم من أن اللاعب السعودي عندما يبلغ 30عاما تبدأ نغمة الاعتزال ترنّ على مسامعه، إلا أن عبدالغني الذي احترف موسما في نيوشاتل السويسري لم يلتف لتلك المطالب وظلّ يعمل كونه قادرا على العطاء في المستطيل الأخضر، حيث يؤكد إنه لاعب محترف ويحترم لعبة كرة القدم ويتبع أساليب احترافية في التدريب والتغذية تمكنه من الاستمرار في ركل الكرة.

وبالعودة للغة الأرقام في هذا الموسم، فإن حسين عبدالغني الذي لعب أعواما طويلة مع نادي الأهلي وحقق معه العديد من الانجازات، مرر حتى الآن 903 تمريرات في مسابقة الدوري، وبلغت دقة التمرير 81%، ولعب 113 كرة عرضية وهي ما ميز الفريق النصراوي في هذا الموسم بتسجيله أهدافا عدة من الكرات العرضية.

وصنع حسين عبدالغني 36 فرصة على الرغم من كونه يلعب في خط الدفاع ومرر 6 كرات حاسمة ترجمها زملاؤه إلى أهداف، وعلى الجانب الدفاعي تمكن من تخليص 74 هجمة ضد فريقه والتحم مع الخصوم 29 مرة، وجاءت نسبة الالتحامات الناجحة له 86%، وسدد 10 تسديدات على مرمى الخصوم.

وفي الوقت الذي عرف عن عبدالغني بمشاكله مع الخصوم إلا أنه في هذا الموسم ظهر بشكل مغاير عن سابقيّه فحصل على 3 بطاقات صفراء فقط، وأبرزت ضده بطاقة حمراء واحدة، وارتكب في حقه 25 مخالفة في الوقت الذي ارتكب هو 11 مخالفة، ولم يتم استبدال عبدالغني من قبل مدربه البرتغالي كارينيو في أي مباراة لعبها.

ولا يزال يراه الكثير من اللاعبين الذي يصغرونه سنا نموذجا حقيقيا للاعب السعودي، ويشبهه الجمهور بنجم مانشستر يونايتد الويلزي راين قيقز "39 عاما" ونجم إنتر ميلان الايطالي الأرجنتيني زانيتي "38 عاما" إلى جانب آخرون لايزالون يركضون ويؤدون بشكل رائع على الرغم من تقدمهم في العمر كرويا.



وتشير مصادر إعلامية إلى أن عبدالغني أعطى موافقته للبقاء موسماً إضافياً شريطة استمرار رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي الذي تنتهي ولايته مع نهاية الموسم الحالي، مما يؤكد قدرة اللاعب الكبير على العطاء لسنوات جديدة.