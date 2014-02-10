رؤوف جاسر: مرتضى منصور.. "خراب" على الزمالك

فتح رؤوف جاسر، المرشح لرئاسة نادي الزمالك، النار على منافسه مرتضى منصور، بعد أن أكد في تصريح خاص لـ"العربية.نت" أنه سيعمل جاهداً لإيقاف الانتخابات أولاً ومنع منصور من اعتلاء كرسي الرئاسة, وقال: "ستجرى انتخابات نادي الزمالك في ظروف استثنائية صعبة، ما سيترتب عليها فشل أي مجلس إدارة جديد في مهمته، في ظل غياب قانون للرياضة ينظم العمل ويحقق الاستقرار".

وأضاف: "مرتضى منصور يمثل خطرا حقيقيا يهدد كيان نادي الزمالك وسيحوله إلى خراب، وأشار إلى أن نادي الزمالك، في حال فاز مرتضى منصور برئاسته، سيصبح أقل من مركز شباب لأنه سُيدخل النادي في صراعات طاحنة وحرب داخلية نتيجة لضعف الفهم الرياضي لديه وغياب الرؤية الإدارية عنه"، على حسب قوله.

وأكد جاسر أنه أقوى من مرتضى وواثق من فوزه, وقال: "شعبية مرتضى متدنية جدا داخل النادي وخارجه، وأعضاء الجمعية العمومية سيعطوه أصواتهم كرها في مرتضى، وشرفاء نادي الزمالك الذين رفضوا دخول الانتخابات سيقاتلون من أجل إيقافها لمنع كارثة ستلحق بنادي الزمالك من جراء ذلك".

وكشف جاسر عن اجتماعه مع أحد اللاعبين المشهورين والذي وعده بالنزول كمستقل ثم تفاجأ به مع مؤيدي منصور, وقال: "اجتمعت بأحد اللاعبين المشهورين ووعدني بالنزول كمستقل ثم تفاجأت بدخوله النادي محمولا على الأعناق من مؤيدي منصور، رغم تأكيداته السابقة أنه سيستقيل إذا وصل مرتضى لكرسي الرئاسة, ولن يجتمع معه على طاولة واحدة.. وهذا حال الكثير من أعضاء النادي الذين لا يعلنون عن رأيهم علانية خوفا من بطش منصور بهم وتوجيه سهامه إليهم".

وأشار نائب رئيس الزمالك السابق أنه اختار أعضاء قائمته بعناية فائقة, وقال: "الكثير من الأعضاء عرضوا علي الانضمام إلى قائمتي ولكنني رفضت لأنهم لا يحملون نفس أفكاري وسياستي، بالإضافة أن الكثير من الأعضاء يخشون من إعلان موقفهم تجنباً للدخول في صدام مبكر مع مرتضى منصور".

وتعجب جاسر في ختام تصريحه من ترشح رئيس الزمالك الحالي كمال درويش لرئاسة النادي, وقال: "درويش قال لي إنه لن يترشح في ظل هذا الوضع الاستثنائي الصعب, وكان يطالب بتأجيل الانتخابات إلى حين استقرار الأوضاع.. إلا أنني تفاجأت به وهو يقوم بملأ استمارة ترشحه للرئاسة".





درويش: لن أكون أداة في يد مرتضى منصور



وعلى صعيد متصل نفى الرئيس الحالي المؤقت لنادي الزمالك كمال درويش أن يكون ترشحه لرئاسة النادي منصباً لصالح مرتضى منصور, وقال لـ"العربية.نت": "سأنافس على رئاسة الزمالك بقائمة تضم المجلس المعين الحالي، ولن أكون أداة لمرتضى منصور في تفتيت أصوات رؤوف جاسر الانتخابية، كما يدعي البعض".



يذكر أن باب الترشيح لانتخابات نادي الزمالك قد أغلق، أمس الأحد، وتقدم للرئاسة أربعة مرشحين هم: مرتضى منصور وكمال درويش ورؤوف جاسر وأشرف السكري،وعلى منصب نائب الرئيس، أحمد جلال إبراهيم وعمر هريدي ويحيى مصطفى كمال حلمي، وتقدم لمنصب أمين الصندوق حازم ياسين وطارق جبريل. وتقدم 17 عضوا على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن، وسبعة أسماء تحت السن، ومرشح وحيد لمنصب مراقب حسابات، على ان تجرى الانتخابات يومي 27 و28 من شهر مارس المقبل.

