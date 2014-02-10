ريال مدريد يقهر برشلونة.. في كرة السلة

عمّت أجواء الفرحة نادي ريال مدريد، بعد الفوز المثير الذي حققه فريق كرة السلة في النادي أمس على منافسه اللدود برشلونة في نهائي البطولة، إذ تغلب الفريق الملكي بنتيجة 77-76.

وطغت الاثارة على المباراة التي أقيمت في مدينة ملقة، حيث تقدم برشلونة في الربع الاول بفارق نقطة وحيدة بنتيجة 16-17، قبل أن ينتفض الريال ويتفوق في الربع الثاني بنتيجة 25-22، ليتقدم في المجموع العام للنقاط.

وعاد برشلونة للتفوق في الربع الثالث بنتيجة 22-17، بينما سيطر التعادل في الربع الأخير بنتيحة 17-17، لتؤول النتيجة النهائية لصالح ريال مدريد، الذي احتفل لاعبوه حتى الصباح بلقب الكأس.

وأعرب فلورنتينو بيريز رئيس النادي عن سعادته بهذا التتويج على حساب برشلونة، وهنأ لاعبيه، مؤكداً أن الفوز جاء بجدارة، رغم فارق النقطة الوحيدة التي حسمت الأمور لصالح الريال.

وبدوره وعلى غير العادة، تقدّم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال بالتهنئة للاعبي فريق السلة، مؤكداً أنه يمنّي النفس بالسير على خطى الفريق، وإحراز لقب بطولة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وتستعد إدارة ريال مدريد لإقامة احتفال ضخم للفريق غداً في ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، قبل أن تطوف سيارة ضخمة باللاعبين في شوارع العاصمة الإسبانية، وسط توقعات بحضور بعد نجوم فريق كرة القدم للاحتفال.

