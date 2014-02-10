صحف إشبيلية: برشلونة فاز بـ"السرقة"

شنت مجموعة من الصحف الأندلسية هُجوماً لاذعاً على حكم مباراة برشلونة وإشبيلية، خوسيه أنطونيو تيكسيرا فيتينيس؛ وذلك على خلفية أخطائه الكارثية خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد لحساب الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحمّلت صحيفة "الكوريو دي أندلوسيا" الحكم الإسباني، خوسيه أنطونيو تيكسيرا فيتينيس، مسؤولية الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريق إشبيلية بنتيجة (1-4) أمام ضيفه برشلونة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "رامون سانشيز بيخوان" في إشبيلية.

وعنونت الصحيفة الأندلسية على صفحتها الأولى العبارة التالية: "تيكسيرا يملأ نيرفيون بالغضب"، وذلك في إشارة منها إلى حالة الغضب الكبيرة التي سادت بين أبناء حي نيرفيون الذي يقع فيه ملعب "رامون سانشيز بيخوان"؛ وذلك إزاء القرارات التحكيمية المثيرة للجدل للحكم الإسباني.

من جانبها، فتحت صحيفة "استاديو ديبورتيفو" النار على الحكم الإسباني، متهمة إياه بمحاباة نادي برشلونة واهدائه نقاط المباراة الثلاث على حساب الفريق الأندلسي، وكتبت الصحيفة على موقعها الالكتروني عبر شبكة الانترنت: "كما جرت العادة، عندما نلعب ضد برشلونة يتم سرقتنا".

وأكّدت الصحيفة بأنّ "تيكسيرا" قد أخطأ في عدة حالات خلال مجريات المباراة، لعل أبرزها لقطة الهدف الأول، الذي حمل امضاء الدولي التشيلي أليكسس سانشيز، إذ ذكرت الصحيفة بأنّ "سانشيز" قد كان في موقف تسلل، وذلك قبيل تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 34.

ولم يختلف الحال كثيراً بالنسبة لصحيفة "موتشي ديبورتي" التي أبدت بدورها انزعاجها الكبير من الأداء التحكيمي، لكنها كانت أقل وطأة من سابقتيها، حيث أشادت بالأداء الكبير الذي قدمه مهاجم نادي برشلونة، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي صنع هدف سانشيز، وسجّل هدفين آخرين، ليقود فريقه لتحقيق فوز ثمين على مضيفه إشبيلية بنتيجة 4-1.