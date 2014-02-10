مرتضى ودرويش وجاسر والسكري يتصارعون لرئاسة الزمالك

أغلق باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مساء اليوم الأحد، والمقرر إقامتها يومي 27 و28 من شهر مارس المقبل.



وسيتصارع أربعة من الكبار على رئاسة نادي الزمالك هم: مرتضى منصور وأشرف السكري وكمال درويش ورؤوف جاسر، وعلى منصب نائب الرئيس ضمت القائمة كلا من: أحمد جلال إبراهيم وعمر هريدي ويحيى مصطفى كمال حلمي، وتقدم لمنصب أمين الصندوق حازم ياسين وطارق جبريل.



وقبل غلق باب الترشح للانتخابات، تقدم 17 عضوا على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن، وسبعة أسماء تحت السن، ومرشح وحيد لمنصب مراقب حسابات.



فعلى منصب العضوية فوق السن تقدم كل من: مصطفى عبدالخالق وأحمد سليمان وسيد متولي ورحاب أبورجيلة ومحمود معروف وأحمد فودة وتامر التونسي وجمال شعلان ورجب حميدة ومحمد رحمي وهاني زادة ويحيى دعبس وهاني شكري وعبدالله جورج وإبراهيم عدلي مجاهد وأيمن يونس وأحمد عبدالغني.



وتقدم لمنصب العضوية تحت السن كل من: أحمد مرتضى منصور ومصطفى سيف العماري وأحمد عصام فهمي ومحمد أبوسريع وسيف الدين سوني سعيد الخونكي وشريف منير حسن وكريم أنور.



وتقدم لمنصب مراقب الحسابات حازم عبدالتواب.

