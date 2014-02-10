مشجع "أرسنالي" يطعن "ليفربولي" حتى الموت

تسببت الهزيمة القاسية التي مُني بها فريق أرسنال الإنجليزي، أمام نظيره "ليفربول" بنتيجة 1-5 في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز؛ في مقتل أحد أنصار فريق "ليفربول" وذلك خلال تواجده في أحد المراكز التجارية في مدينة ميرو الكينية.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد طُعن مشجعا لنادي ليفربول الإنجليزي حتى الموت على يد أحد أنصار فريق أرسنال؛ وذلك عقب الهزيمة القاسية التي تكبدها فريق "المدفعجية" أمام نظيره "الريدز" في قمة الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشار الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية نقلاً عن تقارير كينية، إلى أن الخلاف قد دب بين الشابين بعد أن تمادى مشجع نادي "ليفربول" في الاحتفال، وسخِر من المشجع المتيم بفريق أرسنال، الأمر الذي أثار حفيظة الأخير، والذي بدوره أقدم على توجيه طعنه له في الصدر.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته الهيئة عبر موقعها الالكتروني، فإن "القاتل" قد لاذ بالفرار على متن دراجة نارية، ولم تنجح الشرطة في الوصول إليه حتى هذه اللحظة.

وبلغ التعصب الرياضي ذروته في "كينيا" وتجاوز حدوده بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث كان أحد مشجعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد ألقى بنفسه من الطابق السابع الخاص بالمبنى الذي يسكن فيه؛ وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها فريق الشياطين الحمر أمام منافسه نيوكاسل يونايتد، لحساب الجولة 15 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما أقدم مواطنه "سليمان ألفونسو أوموندي" على شنق نفسه بعد الخسارة التي تكبدها فريقه المفضل "أرسنال" الإنجليزي أمام مواطنه مانشستر يونايتد حامل اللقب 1-3 في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عام 2009.