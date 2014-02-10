ميسي يرد على المنتقدين.. برقم قياسي جديد

استعاد مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، بريقه المعهود، بعد أن قاد فريقه الكاتالوني لتحقيق فوز ثمين على مضيفه إشبيلية بنتيجة 4-1؛ وذلك خلال المباراة التي أقيمت، مساء الأحد، لحساب الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وردَّ اللاعب الأرجنتيني على الانتقادات اللاذعة التي وُجهت له مؤخراً بأفضل طريقة ممكنة؛ وذلك بعد أن اضطلع بدور حاسم في فوز فريقه الكبير على إشبيلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت على ملعب "رامون سانشيز بيخوان" في إشبيلية.



وأهدى "ميسي" كرة على طبق من ذهب لزميله بالفريق الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقة (34) من زمن شوط المباراة الأول، كما أحرز ثنائية رائعة في الدقيقتين (44 و56) رافعاً رصيده الى 11 هدفاً في الدوري هذا الموسم.



وأعاد اللاعب الأرجنتيني فريقه إلى سكة الانتصارات، وذلك بعد أن كان قد تلقى هزيمة مفاجئة على ملعب "كامب نو" الأسبوع الماضي أمام فالنسيا 2-3، كما أعاده إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد أن رفع رصيده إلى 57 نقطة مُتفوقاً بفارق الأهداف على كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.



كما حقّق اللاعب المتوج بلقب اللاعب الأفضل في العالم لأربع سنوات متتالية (2009-2012) رقماً قياسياً جديداً في سجلات فريق "البلاوغرانا"، وذلك بعد أن تمكن من رصيده التهديفي في بطولة "الليغا" إلى 226 هدفاً، ليُصبح اللاعب الآن خامس أفضل هداف في تاريخ بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



واقترب ميسي- الذي رفع رصيده إلى 334 هدفاً مع النادي الكاتالوني في مختلف البطولات- رويداً رويداً من الهداف التاريخي الأول لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم تيلمو زارا، الذي يمتلك 251 هدفاً، مُتفوقاً على كل من، ألفريدو دي ستيفانو (227 هدفاً)، و راؤول غونزاليس (228)، والمكسيكي هوغو سانشيز (234).

