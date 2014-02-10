"الظاهرة".. سر تألق بنزيمة مع ريال مدريد

أبدى المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة سعادته بمعادلة رقم النجم البرازيلي المعتزل رونالدو، في عدد الأهداف المسجلة بقميص ريال مدريد، وقال إنه لا يزال يحرص إلى اليوم على مشاهدة أشرطة "الظاهرة" قبل كل مباراة مع الفريق من أجل التعلم منه.

وأكد بنزيمة في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، إنه فخور بالوصول لنفس رقم رونالدو مع ريال مدريد، معتبراً أنه اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم مع مواطنه زين الدين زيدان، ويتعلم منهما الكثير، رغم أنهما اعتزلا كرة القدم منذ سنوات.

وأضاف اللاعب الجزائري الأصل انه استوحى الكثير من الأشياء من رونالدو، عبر متابعة مقاطع الفيديو الخاصة به، وخاصة طريقة تسجيل الأهداف وبعض الحركات حين يكون وجهاً لوجه مع حارس المرمى.

وتمكّن بنزيمة خلال مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام فياريال من تسجيل هدفين، رفع بهما رصيده مع النادي الملكي إلى 104 أهداف، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها الظاهرة البرازيلي إبّان فترة دفاعه عن ألوان النادي الملكي.

واحتل اللاعب الفرنسي المركز 16 بجوار رونالدو في ترتيب أفضل هدافي الفريق الملكي عبر التاريخ، علماً بأنه تجاوز الأسبوع الماضي النجم التشيلي السابق ايفان زامورانو.

وأصبح الهدف الجديد لبنزيمة الآن كسر رقم زميله السابق في الريال، الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي سجل 121 هدفاً مع الفريق، قبل رحيله في الصيف النادي لنادي نابولي الإيطالي.



