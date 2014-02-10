"دهشة" إنجليزية من ارتداء لاعب مصري لقميص ليفربول

أبرزت العديد من الصحف البريطانية الشهيرة، ارتداء "المهدي سليمان" حارس مرمى فريق غزل المحلة المصري، لقميص ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الأهلي في الدوري المحلي، والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، واسعة الانتشار أن حارس المحلة أثار الدهشة والاستغراب حينما ظهر بقميص ليفربول، رغم أنه يلعب مع فريق مصري في بطولة وطنية رسمية، في موقف غير مألوف وفي أحد أهم بطولات الدوري في القارة الإفريقية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحارس المصري ربما يكون قد نسي قميصه الرسمي في المحلة، واضطر لشراء قميص ليفربول من أحد المتاجر في القاهرة، مشيرة إلى أن القميص النادي الإنجليزي العريق لم يكن فأل خير على اللاعب بعدما اهتزت شباكه بهدف.

أما صحيفة "مترو" فقالت إن حادثة ارتداء اللاعب المصري لقميص ليفربول في مباراة رسمية، تُضاف إلى قائمة من الأخطاء المشابهة التي ارتُكبت خلال الأسابيع الماضية، ومن بينها نسيان أحد الفرق الإنجليزية لقمصان جميع اللاعبين قبل مباراة بدوري الدرجة الثالثة.