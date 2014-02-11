السعودية.. كأس الملك تنطلق اليوم بمباراتين

تنطلق، اليوم الثلاثاء، مباريات الدور الـ32 لمسابقة كأس الملك السعودي لكرة القدم بمباراتين متوسطتين في الدور الأول بين فريقين من أندية الدرجة الأولى.. فيلعب في الأحساء هجر مع حطين، فيما يلعب في مكة المكرمة الوحدة مع الخليج.

وتقام البطولة هذا الموسم لأول مرة بشكلها الجديد الذي يشارك فيه كل فرق دوري المحترفين والدرجة الأولى البالغ عددها 30 فريقا، إضافة إلى فريقين قادمين من الدرجة الثانية والثالثة هما الزلفى والسروات.

ويحتل هجر المركز الثاني في الدرجة الثانية، بينما يأتي حطين في المركز 13 والتقى الفريقان مرة واحدة هذا الموسم انتهت بتفوق حطين بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيدخل هجر المباراة بعد أن فاز في مباراته الأخيرة 4-1 على أبها بينما تغلب حطين 1-صفر على الوطني.

أما في مكة المركة وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز في الشرائع فيستضيف الوحدة متصدر دوري ركاء الخليج.. ويتصدر الوحدة دوري الدرجة الثانية رغم أنه خسر مباراته الأخيرة 2-1 أمام الجيل، بينما يأتي الخليج في المركز الرابع وتعثر أيضا في الجولة الماضية 1-صفر، أمام الطائي.. والتقى الفريقان في الدور الأول من دوري ركاء وفاز الوحدة 2-صفر.

وتستكمل باقي مباريات الدور 23 أيام الاثنين والثلاثاء المقبلين، والثلاثاء بعد المقبل فيلعب الأثنين 17 فبراير الشعلة مع الزلفي والرائد مع أحد والاتحاد مع السروات والنصر مع الحزم والهلال مع القادسية ويلعب يوم الثلاثاء 18 فبراير الرياض مع النهضة والشباب مع الكوكب والجيل مع الفتح وتختتم مباريات الدور يوم الثلاثاء 25 فبراير بمباريات التعاون مع الطائي وأبها مع نجران والفيصلي مع الباطن والعروبة مع الوطني والدرعية مع الاتفاق والأهلي مع الأنصار.

وينال الفائز بهذه البطولة مكافأة ضخمة هي الأغلى في الرياضة السعودية تبلغ 5.5 ملايين ريال سعودي.