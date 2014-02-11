فينغر يرفض الحديث عن عودة فان بيرسي لأرسنال

قلل المدرب الفرنسي لارسنال الانجليزي آرسين فينغر من أهمية الحديث عن احتمال عودة المهاجم الدولي الهولندي روبن فان بيرسي الى "المدفعجية" بسبب الموسم المخيب الذي يعيشه فريقه الحالي مانشستر يونايتد.

وذكرت بعض وسائل الاعلام البريطانية ان هناك امكانية لعودة فان بيرسي الى الفريق الذي تركه في صيف 2012 بسبب معاناة مانشستر يونايتد مع مدربه الجديد الاسكتلندي ديفيد مويز الذي خلف مواطنه الاسطورة اليكس فيرغوسون في نهاية الموسم الماضي.

ورفض فينغر التطرق الى هذه المسألة عشية المباراة التي تجمع فريقه بمانشستر يونايتد في الدوري الممتاز، قائلا: "لا اعتقد انه الموضوع المثالي للتحدث عنه اليوم. اعتقد انه من الافضل عدم التحدث عن هذا الموضوع حاليا".

وواصل "روبن فان بيرسي لاعب رائع، نحن نعلم هذا الامر لكن ذلك لا يعني بان عليه التسجيل (ضد ارسنال غدا الاربعاء). الامر يعتمد على الطريقة التي سنعتمدها في الدفاع عليه".

وتوج فان بيرسي بلقب الدوري الممتاز في موسمه الاول مع يونايتد لكن وضع "الشياطين الحمر" تغير كثيرا مع اعتزال فيرغوسون والتعاقد مع مدرب ايفرتون مويز، اذ يتخلف الفريق حاليا بفارق تسع نقاط عن المركز الرابع المؤهل الى دوري ابطال اوروبا.

لكن فينغر رأى بان مويز ورغم الانتقادات الموجهة اليه هو الشخص المناسب لتولي هذا المنصب، مضيفا "المسألة تحتاج الى الوقت والصبر. يحتاج الى ان يكون مع فريق قوي واعتقد بانه سيمنح الوقت اللازم لتحقيق هذا الامر. عندما يتواجد المرء (فيرغوسون) في فريق لهذه الفترة الطويلة، فهو دائما ما يترك خلفه فراغا كبيرا. اعتقد ان مويز، في حال منح الوقت اللازم، سيقوم بعمله بشكل مثالي. انهم (يونايتد) يواصلون اللعب بالاسلوب ذاته".

وواصل فينغر الذي تنازل فريقه عن الصدارة واصبح ثانيا بفارق نقطة خلف جاره تشلسي، "نعتبرهم خصما قويا وفريقا يتمتع بالامكانيات. من الصعب الحكم على موسمهم. نعتبر انفسنا في مواجهة فريق قوي ونريد الفوز عليهم".

ويبحث عن ارسنال عن استعادة توازنه بعد الهزيمة المذلة والمفاجئة امام ليفربول (1-5) السبت الماضي في المرحلة 25 وقد اعرب فينغر عن ثقته بقدرة فريقه على التعامل مع ما ينتظره من اختبارات صعبة في المرحلة المقبلة، وبينها مواجهة ليفربول مجددا، الاحد المقبل، في الدور ثمن النهائي من مسابقة الكأس، قبل استضافة بايرن ميونيخ الالماني حامل اللقب، الاربعاء المقبل، في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

واضاف فينغر "لا اعتقد انه كان بامكان اللاعبين الذين لم نتمكن من التعاقد معهم في فترة الانتقالات انقاذها في مباراة السبت (التي خسرها فريقه ضد ليفربول). لم نكن لنتعاقد مع مدافعين. ما يجب اخذه في عين الاعتبار هو العمل الجيد الذي قمنا به حتى الان. نحن في موقع رائع مع هذه المجموعة من اللاعبين، فلنعد وحسب الى مستوانا المعهود".