لاعب مغربي.. يُشبّه نفسه بـ"ميسي"

شبّه صانع ألعاب فريق ستاندر لياج البلجيكي لكرة القدم، المغربي مهدي كارسيلا، نفسه بمهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، جاء ذلك خلال مقابلة خاصة له مع الصفحة الرسمية لناديه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وأشار اللاعب المغربي في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للنادي البلجيكي، إلى أسلوب لعبه في أرضية الملعب يشبه إلى حدٍ كبير الأسلوب الذي ينتهجه اللاعب الأفضل في العالم لأربع سنوات متتالية (2009-2012)، الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وذكر اللاعب- الذي شارك، مساء الأحد، خلال المباراة التي جمعت فريقه، ستاندار لياج بزولتي فاريغام لحساب الجولة 25 من الدوري البلجيكي الممتاز لكرة القدم، وذلك لأول مرة منذ عودته من الإصابة- بأنه يعتمد في لعبه على الفطرة، معتبراً بأن هذه الفطرة هي هبة من الله.



كما أكّد اللاعب المغربي، بأنه غير نادم على اختيار المنتخب المغربي على حساب المنتخب البلجيكي، وذلك على الرغم من أن جُل زملائه في النادي يلعبون الآن في منتخب "الشياطين الحمر" الذي سيخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم الصيف المقبل.



وحول حظوظ فريقه في المنافسة على لقب الدوري البلجيكي لكرة القدم هذا الموسم، لفت "كارسيلا" إلى أنّ فريقه يمتلك حظوظاً قوية في التتويج باللقب، لاسيّما وأنه يتربع على عرش ترتيب الدوري حتى الآن برصيد 60 نقطة وبفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه كلوب بروج، لكنه طالب زملاءه بتوخي الحذر وعدم الاستهانة بالفرق المنافسة خلال المباريات المقبلة؛ وذلك من أجل ضمان التتويج باللقب مُبكراً.