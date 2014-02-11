مان يونايتد يغري نجم ريال مدريد بـ33 مليون يورو

يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بلاعب وسط ريال مدريد الإسباني فرانسيسكو رومان ألاركون "إيسكو" الذي فقد موقعه في تشكيلة الفريق الملكي في الآونة الأخيرة.

ووفقاً لصحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية المقربة من ريال مدريد، فإن ديفيد مويس، مدرب مانشستر يونايتد يريد جلب إيسكو لفريقه في الموسم القادم، مستغلاً ابتعاد اللاعب عن اللعب بشكل منتظم، رغم أنه بدأ الموسم أساسياً.

وذكرت الصحيفة إن النادي الإنجليزي على استعداد لدفع مبلغ 33 مليون يورو لريال مدريد مقابل الحصول على خدمات اللاعب، وهو نفس المقابل الذي دفعه ريال مدريد خلال الصيف الماضي للتعاقد مع اللاعب من نادي ملقة.

ولم يرد ريال مدريد لحد الآن على العرض الإنجليزي بحسب الصحيفة، التي أكدت أن إيسكو قد يرفض العرض في ظل رغبته بالعودة للتشكيلة الأساسية للفريق، فيما نقلت تصريحات سابقة للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق أكد فيها أهمية اللاعب بالنسبة له، مستبعداً إمكانية التخلي عنه.

وكان إيسكو انتقل للريال العام الماضي قادماً من ملقة، ونجح في بداية الموسم الحالي بحجز مكانه في تشكيلة الفريق، وظهر بشكل مميز، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء، الأمر الذي أغرى مانشستر يونايتد للسعي لضمه.

وتعتزم إدارة مان يونايتد تعزيز صفوف الفريق بأكثر من لاعب مميز في الفترة القادمة، في ظل النتائج المخيبة للفريق خلال الموسم الحالي، وكان النادي قد ضم بالفعل مؤخراً لاعب الوسط الإسباني خوان ماتا، من تشلسي مقابل 36 مليون يورو.